Silvestre y la Naranja dio un show sorpresa en Palermo y va por Malvinas Argentinas

La banda argentina regresó de su gira europea y sorprendió a sus fans con un recital inesperado en un café de Palermo. Ahora comienza la cuenta regresiva para su show en el Estadio Malvinas Argentinas, donde presentarán su nuevo disco Alter Ego.

A24.com | Agus Monti
por Agus Monti | 14 sept 2025, 13:00
Después de varios días en ruta por Europa, Silvestre y la Naranja volvió a Buenos Aires con un gesto inesperado para sus seguidores locales: un recital íntimo en un café de Palermo, anunciado apenas unas horas antes en sus redes sociales.

El lugar se llenó rápidamente de fanáticos que, sin importar el espacio reducido, se amontonaron dentro del local e incluso sobre la vereda para cantar junto a la banda. La escena quedó registrada en decenas de videos que luego inundaron las redes.

Camino a su gran show en el Estadio Malvinas Argentinas

La presentación sorpresa fue el puntapié para encender la expectativa de cara a su show programado para el 27 de septiembre en el Estadio Malvinas Argentinas, donde el grupo celebrará un año consagratorio y presentará en vivo su más reciente álbum, Alter Ego.

Desde la producción confirmaron que el campo delantero ya está agotado, y que solo quedan disponibles las últimas entradas para el campo trasero.

De España a Buenos Aires: una gira en ascenso

La escala en Palermo marcó el regreso del grupo tras su paso por España, donde ofrecieron tres shows en el Cosquín Rock Valladolid, la Sala Apolo de Barcelona y la Sala But de Madrid.

Este tramo europeo fue parte de su gira internacional Alter Ego 2025, que ya suma 28 fechas confirmadas en países como Estados Unidos, México, Uruguay, Colombia, Chile y Paraguay, y que continuará en noviembre con seis conciertos en México, incluido uno en el Auditorio Blackberry.

Silvestre y la naranja volvió de su gira europea con un recital íntimo en Palermo y ya prepara su gran show en el Estadio Malvinas Argentinas.

Una de las bandas más innovadoras de la escena actual

Con este presente, Silvestre y la Naranja se consolida como una de las propuestas más atractivas e innovadoras de la escena musical en Hispanoamérica. En Argentina, agotaron dos Estadios Obras en 2023 y 2024, y ahora van por el Estadio Malvinas Argentinas con su quinto disco como bandera.

El recital del 27 de septiembre promete ser una de las fechas más importantes del año para la banda y para sus seguidores, que ya comenzaron la cuenta regresiva.

     

 

