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Un Poco de Ruido hizo historia en un Vélez agotado

Lo que empezó como una zapada entre amigos terminó en un Vélez agotado. Frente a 45.000 personas, Pinky, Damos y DJ Pipo encabezaron más de 4 horas de show junto a varias figuras.

27 sept 2026, 07:00
Un Poco de Ruido hizo historia en un Vélez agotado

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Un Poco de Ruido hizo historia en un Vélez agotado

Un Poco de Ruido hizo historia en un Vélez agotado

Un Poco de Ruido, el programa de streaming musical que se convirtió en un fenómeno cultural y lidera los rankings de audiencia en Argentina, dio el salto más grande de su historia: pasó del estudio al estadio. Frente a un Estadio Vélez con localidades agotadas, trasladó su esencia a una puesta pensada para el formato estadio, con su icónico mostrador, pantallas y el respaldo de su banda.

Desde el primer minuto, la noche tuvo el espíritu que convirtió al ciclo en un fenómeno: cercanía, espontaneidad y cruces entre artistas. Uriel Lozano abrió la fiesta con "Conmigo te gustó" y "Pechos calientes". Después pasaron Supermerk2 con "La lata" y "La resaka", Dani Banda Uno con "La primicia" y Jimmy y su Combo Negro con "La pollera colorá".

La lista siguió con LBC junto a Euge Quevedo ("Obsesión"), Mau y Ricky ("Desconocidos") y Sebastián Mendoza ("Hola amigo"). También subieron Junior ("Te llamé"), Hernán y La Champions Liga ("Dime si eres feliz") y Diego Mujica ("El perdedor"). Amar Azul hizo cantar a todo Vélez con "Yo tomo licor", Damaris sumó "La loba" y Ale Ceberio llegó con "Mi cama no habla".

La jodita tuvo su propio momento con Los Turros, Alan DLC, El Tecla, Jackita, El Judas, El Guachoon, El Apache Ness y El Villano. Detrás llegaron Traiko con "Sobreviviendo" y "Para la gilada", Román El Original con "Tu maestro", MC Caco con "Por Panamericana" y Santi Cairo con "Pibe cantina".

En el tramo final, Paulo Londra desató uno de los momentos más celebrados de la noche con "Adán y Eva" y "Chica paranormal". Desakta2 siguió con "Mónaco", Nico Mattioli con "Tramposa y mentirosa", El Mago con "Te vas a arrepentir" y Dalila con "Cóncavo y convexo" y "Muero por ti". Luciano Pereyra y Eze se sumaron junto a Dany Hoyos para "Enséñame a vivir sin ti", y Quevedo hizo estallar el estadio con "Columbia" y "Fernet". El cierre quedó a cargo de Ariel El Traidor, que junto a los anfitriones repasó clásicos como "Llegamos los pibes chorros", "Sentimiento villero" y "Andrea", en un final a pura pirotecnia.

Lo que empezó como una zapada entre amigos en un estudio se transformó en un movimiento cultural masivo. En muy poco tiempo, Un Poco de Ruido se consolidó como uno de los contenidos más vistos y comentados del país, con un formato descontracturado y una energía que cruza pantallas. Así construyó una comunidad que conecta generaciones a través de la cumbia y que hoy trasciende lo digital. Vélez fue la confirmación: la cumbia no tiene fronteras, está en todos lados y esta vez encontró su máxima expresión en uno de los estadios más importantes de Argentina.

     

 

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