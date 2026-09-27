Un Poco de Ruido hizo historia en un Vélez agotado

La jodita tuvo su propio momento con Los Turros, Alan DLC, El Tecla, Jackita, El Judas, El Guachoon, El Apache Ness y El Villano. Detrás llegaron Traiko con "Sobreviviendo" y "Para la gilada", Román El Original con "Tu maestro", MC Caco con "Por Panamericana" y Santi Cairo con "Pibe cantina".

En el tramo final, Paulo Londra desató uno de los momentos más celebrados de la noche con "Adán y Eva" y "Chica paranormal". Desakta2 siguió con "Mónaco", Nico Mattioli con "Tramposa y mentirosa", El Mago con "Te vas a arrepentir" y Dalila con "Cóncavo y convexo" y "Muero por ti". Luciano Pereyra y Eze se sumaron junto a Dany Hoyos para "Enséñame a vivir sin ti", y Quevedo hizo estallar el estadio con "Columbia" y "Fernet". El cierre quedó a cargo de Ariel El Traidor, que junto a los anfitriones repasó clásicos como "Llegamos los pibes chorros", "Sentimiento villero" y "Andrea", en un final a pura pirotecnia.

Lo que empezó como una zapada entre amigos en un estudio se transformó en un movimiento cultural masivo. En muy poco tiempo, Un Poco de Ruido se consolidó como uno de los contenidos más vistos y comentados del país, con un formato descontracturado y una energía que cruza pantallas. Así construyó una comunidad que conecta generaciones a través de la cumbia y que hoy trasciende lo digital. Vélez fue la confirmación: la cumbia no tiene fronteras, está en todos lados y esta vez encontró su máxima expresión en uno de los estadios más importantes de Argentina.