Víctor Almanzar sobre su exitoso tema El malo soy yo: "Le ha gustado mucho a la gente"

Actualmente, está presentando su exitoso tema El malo soy yo, que ya cuenta con más de un millón de vistas en YouTube. "Cada vez que conozco a alguien muestro mi música... Y este género (la bachata) me apasiona mucho", destaca.

En este último tiempo, la bachata cuenta con millones de adeptos alrededor del mundo, pero no siempre se trató de un género musical respetado. De hecho, en sus orígenes era mirado de forma despeciva por parte de las esferas más elitistas de la sociedad.

Pero hoy este ritmo latino es considerado un verdadero patrimonio cultural reconocido por la cadencia y sensualidad de su baile y unas letras llenas de amor romántico, deseo, desamor y melancolía.

Y sobre desamor trata el último tema de Víctor Almanzar, aunque aclara que no pertence a una experiencia personal: "No es por una viviencia personal, pero sí le paso a alguien cercano. Él estaba con una persona y esa persona no siempre le jugaba limpio. Yo tenía idea ya de una canción y no encontraba esta frase que me hicera completar la canción. Y un dpia hablando con esa persona me dice 'el malo soy yo que siempre estoy detrás de ella'... Ahí me llegó la idea y ha sido de mucha aceptación, le ha gustado mucho a la gente y me dicen que escuchan un buen tema".