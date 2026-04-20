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El incómodo episodio de Fabiana Cantilo en Olga que explotó en redes: el video

Fabiana Cantilo fue invitada al programa de Migue Granados en Olga para interpretar un tema en vivo, pero una serie de fallas de sonido desató su enojo.

20 abr 2026, 15:00
El incómodo episodio de Fabiana Cantilo en Olga que explotó en redes: el video
El incómodo episodio de Fabiana Cantilo en Olga que explotó en redes: el video
El incómodo episodio de Fabiana Cantilo en Olga que explotó en redes: el video

Lo que estaba pensado como un segmento musical íntimo terminó derivando en un momento incómodo al aire. Fabiana Cantilo participó del stream de Olga, en el programa Soñé que volaba de Migue Granados, con la idea de compartir una interpretación en vivo, pero una serie de fallas técnicas alteró por completo su presentación.

La cantante llegó con su guitarra para hacer un tema en formato acústico, apostando a un clima cercano y descontracturado. Sin embargo, desde el comienzo surgieron inconvenientes con el sonido que complicaron la performance. Según se pudo ver, el micrófono estaba demasiado bajo, lo que impedía que su voz se escuchara con claridad tanto en el estudio como en la transmisión.

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El episodio más comentado se dio en pleno intento de interpretación, cuando Cantilo, visiblemente molesta, lanzó una frase que sorprendió a todos: “¿qué pelotudo, te olvidaste?”, en referencia a los problemas técnicos. El comentario generó incomodidad en el estudio y rompió con el tono habitual del ciclo.

Lejos de resolverse, los inconvenientes continuaron a lo largo del segmento. La artista también marcó que no contaba con un buen retorno de sonido, lo que hacía aún más difícil sostener la interpretación. A pesar de todo, decidió seguir adelante sin frenar la canción, aunque su malestar quedó en evidencia.

La escena, atravesada por situaciones entre lo inesperado y lo bizarro, rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la preparación técnica para recibir a una artista de su trayectoria.

De esta manera, la visita de Fabiana Cantilo a Olga terminó quedando marcada por una seguidilla de fallas que opacaron su paso por el programa.

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Cuál fue la confesión de Fabiana Cantilo sobre las adicciones que habría molestado a Gastón Pauls

El año pasado, Fabiana Cantilo compartió en sus redes sociales una serie de historias para contar que le habían negado la visa de ingreso a los Estados Unidos. Según explicó, el conflicto se habría originado luego de que hablara públicamente sobre su lucha contra las adicciones, destacando que lleva más de 13 años limpia.

Lo que la cantante no imaginó era que su descargo terminaría generando un efecto colateral para Gastón Pauls. Según contó Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), a raíz de ese video, al actor y conductor le habrían suspendido la visa de forma permanente.

“Cometió un error grave al nombrarlo. El problema no sería que contó lo del consumo sino que habría mentido las veces anteriores”, detalló la panelista, al referirse a la información que trascendió en el entorno del artista.

Al parecer, la sanción sería inapelable, lo que implicaría que Pauls no podría volver a ingresar a los Estados Unidos. Por el momento, él no realizó declaraciones públicas sobre el tema, aunque se espera que en los próximos días se pronuncie para confirmar o desmentir la versión que lo involucra directamente.

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