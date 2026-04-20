El incómodo episodio de Fabiana Cantilo en Olga que explotó en redes: el video

La escena, atravesada por situaciones entre lo inesperado y lo bizarro, rápidamente se viralizó en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la preparación técnica para recibir a una artista de su trayectoria.

De esta manera, la visita de Fabiana Cantilo a Olga terminó quedando marcada por una seguidilla de fallas que opacaron su paso por el programa.

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Cuál fue la confesión de Fabiana Cantilo sobre las adicciones que habría molestado a Gastón Pauls

El año pasado, Fabiana Cantilo compartió en sus redes sociales una serie de historias para contar que le habían negado la visa de ingreso a los Estados Unidos. Según explicó, el conflicto se habría originado luego de que hablara públicamente sobre su lucha contra las adicciones, destacando que lleva más de 13 años limpia.

Lo que la cantante no imaginó era que su descargo terminaría generando un efecto colateral para Gastón Pauls. Según contó Fernanda Iglesias en Puro Show (El Trece), a raíz de ese video, al actor y conductor le habrían suspendido la visa de forma permanente.

“Cometió un error grave al nombrarlo. El problema no sería que contó lo del consumo sino que habría mentido las veces anteriores”, detalló la panelista, al referirse a la información que trascendió en el entorno del artista.

Al parecer, la sanción sería inapelable, lo que implicaría que Pauls no podría volver a ingresar a los Estados Unidos. Por el momento, él no realizó declaraciones públicas sobre el tema, aunque se espera que en los próximos días se pronuncie para confirmar o desmentir la versión que lo involucra directamente.