La furiosa reacción de Matías Martin con el cronista de SQP por Mario Pergolini: "Verdugos"

Al repasar sus dichos, Yanina Latorre comentó: "Yo no sabía de este odio o resquemor, no suelta". Y Ximena Capristo puso en contexto: "Viene de una rivalidad vieja desde el 2000 y 2010 cuando arranca la Metro y la rivalidad con la Rock & Pop y Mario tiene como eso de que siempre quiere salir primero".

"Es un poco el sello personal de Mario, es picante", sentenció la conductora.

La tensa nota de Matías Martín con el cronista de SQP que terminó en escándalo

El cronista de SQP (América TV) Rodrigo Bar se acercó para charlar con Matías Martin para preguntarle sobre sus dichos al aire sobre Mario Pergolini y el conductor reaccionó molesto por la consulta.

"Esto terminó en un escándalo, Rodrigo es un laburante y se ve que Matías no respeta el laburo de los otros. Dice cosas y después no se la banca. Rodrigo está laburando", adelantaba Yanina Latorre antes de dar paso a la charla.

"Antes de que te vayas... vos armaste un poquito de quilombo en tu programa recién. En la nota con Rada le tiraste un par de palos a Mario Pergolini", le marcó el periodista sobre la entrevista al actor en su ciclo.

Y el conductor, que estaba listo para salir con su moto, se sacó el casco y dijo visiblemente molesto: "No le tiré ningún palo. Poné el clip, lo que digo al aire me hago cargo pero vos decís cosas que yo no dije y después queda como que la dije".

Matias Martin se retiró del lugar con una sonrisa irónica y no todo terminó ahí, ya que luego el cronista comentó la tensa situación fuera del micrófono, cuando el conductor ya estaba compañado de otro hombre.

"Llegó un amigo de él, se bajó de la moto para saludarlo y un poco escudado en este amigo, empezó a hablarnos en un tono un poquito más elevado tanto a mí como al camarógrafo", detalló Rodrigo Bar.

Y agregó sobre la furia del conductor detrás de cámara: "Nos dijo verdugos, mercenarios y después nos hablaba mucho con el dedito acusador. Empezó a elevar el tono de voz, nosotros nos defendios y se ve que era tanto el ruido que estábamos haciendo acá que se acercó gente de la policía".