María Belén Ludueña tomó una tajante decisión sobre su programa en la pantalla de El Trece: qué pasará

En las últimas horas trascendió que Belén Ludueña no continuará con Tarde o Temprano, su programa en la pantalla de El Trece.
María Belén Ludueña sorprendió a todos al anunciar la firme determinación que tomó sobre el futuro de su ciclo de El Trece, Tarde o Temprano.
¿El motivo de su decisión? La conductora quiere abocarse de lleno a la maternidad, un deseo que se hizo realidad este año junto a su pareja, Jorge Macri.
La noticia la dieron a conocer en Puro Show (El Trece). "Último momento. Esto acaba de ocurrir. Tiene que ver con Belén Ludueña. Pidió ella una reunión con las autoridades del canal y, finalmente, después de muchas charlas, decidió que a fin de año termina su programa", contó Pampito.
"Llegaron a un acuerdo con las autoridades del canal. Ella estaba pendiente de no dejar en banda a su equipo. Tiene muy buena onda con toda la gente con la que labura. El programa termina en diciembre. A lo mejor se puede extender hasta enero, pero Belén decidió dar un paso al costado y dejar la conducción de Tarde o Temprano. Se va para dedicarse de lleno a su embarazo", detalló el periodista.
De todos modos, Belén sigue con conversaciones con las autoriades del canal de Constitución. "Va a charlar con la gente del canal para analizar otros proyectos, pero ahora quiere disfrutar de lo que está viviendo a nivel personal", cerró.
Ángel de Brito sorprendió al aire con una noticia que rápidamente generó revuelo en el mundo del espectáculo y la política. El conductor reveló que Belén Ludueña y Jorge Macri están esperando su primer hijo juntos.
"Va a ser mamá y él, papá. Él va por el cuarto. Van a ser padres: Belén Ludueña y Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad", anunció De Brito en su programa.
Laura Ubfal sumó información sobre el proceso que atravesó Ludueña para lograr quedar embarazada: "Ella estaba haciendo tratamientos hace rato". A lo que Ángel agregó: "Ella quería ser mamá hace mucho tiempo, siempre lo contaba en todas las entrevistas".
Además, el conductor mencionó que Ludueña está próxima a debutar con su nuevo programa en la pantalla de El Trece: "Ella empieza con el programa ahora dentro de poco, a la tarde por El Trece". Y añadió: "Estaban buscando desde que se casaron".
De Brito también compartió una anécdota personal sobre cómo se enteró de la noticia: "Ya está de 3 meses pasaditos. Ya le pudieron avisar a toda la familia. Yo me enteré en el día 20 de embarazo, el primer mes. La llamé y ese día me dice: 'No puedo creer que me estés llamando en este momento'. '¿Por qué?', le digo. 'Me estoy haciendo la eco, ya sabés', me dice. Le digo: 'Sí, ya me avisaron'".
Una de las panelistas quiso saber más y preguntó: "¿Ya sabés el sexo del bebé?". De Brito, con humor, respondió: "Claro, si me enteré casi antes que el padre".
Por último, el periodista reveló el dato que todos esperaban: Ludueña y Macri serán padres de un varón.