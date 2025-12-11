María Belén Ludueña tomó una tajante decisión sobre su programa en la pantalla de El Trece: qué pasará

De todos modos, Belén sigue con conversaciones con las autoriades del canal de Constitución. "Va a charlar con la gente del canal para analizar otros proyectos, pero ahora quiere disfrutar de lo que está viviendo a nivel personal", cerró.

Embed

¿Cuál fue la reacción de María Belén Ludueña cuando Ángel de Brito la llamó para confirmar la noticia de su embarazo?

Ángel de Brito sorprendió al aire con una noticia que rápidamente generó revuelo en el mundo del espectáculo y la política. El conductor reveló que Belén Ludueña y Jorge Macri están esperando su primer hijo juntos.

"Va a ser mamá y él, papá. Él va por el cuarto. Van a ser padres: Belén Ludueña y Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad", anunció De Brito en su programa.

Laura Ubfal sumó información sobre el proceso que atravesó Ludueña para lograr quedar embarazada: "Ella estaba haciendo tratamientos hace rato". A lo que Ángel agregó: "Ella quería ser mamá hace mucho tiempo, siempre lo contaba en todas las entrevistas".

Además, el conductor mencionó que Ludueña está próxima a debutar con su nuevo programa en la pantalla de El Trece: "Ella empieza con el programa ahora dentro de poco, a la tarde por El Trece". Y añadió: "Estaban buscando desde que se casaron".

De Brito también compartió una anécdota personal sobre cómo se enteró de la noticia: "Ya está de 3 meses pasaditos. Ya le pudieron avisar a toda la familia. Yo me enteré en el día 20 de embarazo, el primer mes. La llamé y ese día me dice: 'No puedo creer que me estés llamando en este momento'. '¿Por qué?', le digo. 'Me estoy haciendo la eco, ya sabés', me dice. Le digo: 'Sí, ya me avisaron'".

Una de las panelistas quiso saber más y preguntó: "¿Ya sabés el sexo del bebé?". De Brito, con humor, respondió: "Claro, si me enteré casi antes que el padre".

Por último, el periodista reveló el dato que todos esperaban: Ludueña y Macri serán padres de un varón.