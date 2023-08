Nancy Dupláa compartió polémicos posteos tras el triunfo de Javier Milei en las PASO 2023

"Ojalá nunca sepas el miedo que da que tus derechos fundamentales se negocien cada vez que hay elecciones”, comienza la frase. Y agrega: “Y que no sientas el dolor que se experimenta cuando tus amigos y seres queridos votan en contra de tu derecho”.

Además, Nancy también reposteó otra publicación que hacía alusión a diversas declaraciones que expresó Milei, tiempo atrás, sobre la venta de órganos. “Lo bueno si tenes un hijo que vota a Milei es que vas a poder venderlo”.

Nancy Dupláa

Ricardo Darín salió al cruce con un tuitero por un falso comentario político

Las elecciones 2023 se vivieron muy picante en redes sociales y, una vez más, los usuarios compartieron experiencias en diferentes lugares como Twitter o Facebook.

En este sentido, uno de los usuarios reveló el encuentro que tuvo con Ricardo Darín y publicó una supuesta charla que tuvo con él, pero que terminó en un cruce inesperado en la ex red social del pajarito.

"Insólitamente, hice la fila en la misma mesa que Darín. Me acerqué a saludarlo, le di la mano y le dije ‘Ricardo, a lo Bukele eh’”, comentó esta persona en Twitter.

Ricardo Darín

Con respecto a este sentido, luego sostuvo: “Me agarró del hombro y me susurró al oído ‘Quedate tranquilo, nene. Es nuestra’. Un recuerdo para toda la vida”.

No obstante, después de varias críticas sobre lo ocurrido, el propio usuario de twitter arrojó: "Está bien muchachos no me crean, la charla me la llevo yo”.

Pero lo peor para esta persona es que, un minuto después, el propio Ricardo Darín salió al cruce y aclaró de manera contundente que eso no fue verdad “¡No, para nada...no se atreve a decirlo en mi cara!”.