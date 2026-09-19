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¡Sergio Lapegüe abuelo! Nació Delfina, la esperada hija de Mica: la primera foto de la beba

Este sábado, Mica Lapegüe dio a luz a su primera hija fruto de su relación con Tomás Bartolomé, convirtiendo así en abuelos a su famoso padre, Sergio Lapegüe, y su esposa Bochi. Aquí, la primera postal de la recién nacida.

19 sept 2026, 13:17
¡Sergio Lapegüe abuelo! Nació Delfina, la esperada hija de Mica: la primera foto de la beba

¡Sergio Lapegüe abuelo! Nació Delfina, la esperada hija de Mica: la primera foto de la beba

¡Sergio Lapegüe abuelo! Nació Delfina, la esperada hija de Mica: la primera foto de la beba

¡Sergio Lapegüe abuelo! Nació Delfina, la esperada hija de Mica: la primera foto de la beba

Una enorme alegría sorprendió este sábado a primera hora a la familia Lapegüe con la llegada de Delfina, la primera hija de Mica y nieta de Sergio Lapegüe. Tras recibir la noticia de que finalmente se convirtió en abuelo, el conductor de Lape club social (América TV) decidió compartir su emoción en redes sociales con un conmovedor video junto a su esposa Silvia. Y al mismo tiempo, los flamantes padres mostraron virtualmente a la nueva integrante de la familia.

A través de sus redes sociales, el periodista publicó un conmovedor video en el que se lo puede ver festejando junto a su mujer, mientras ambos celebraban la llegada de la nueva integrante de la familia. "¡Nació!! ¡Tenemos nieta... habemus Delfi!! Bendiciones!", gritaron Sergio Lapegüe y Bochi Todaro en medio de la felicidad por el nacimiento de Delfina.

La llegada de la pequeña era especialmente esperada por sus abuelos, quienes acompañaron de cerca a Mica durante los meses de embarazo. La pareja había anunciado a comienzos de este año que esperaba un bebé y, tiempo después, confirmó que se trataba de una nena.

Durante las últimas semanas de gestación, Mica Lapegüe también había compartido con sus seguidores distintos momentos de la cuenta regresiva para convertirse en mamá. A principios de septiembre, publicó imágenes en las que mostraba su embarazo ya avanzado y relataba cómo atravesaba los últimos días antes de conocer finalmente a su hija.

Finalmente, después de nueve lunas de espera, Delfina nació este 19 de septiembre a las 8:28 de la mañana y pasó a formar parte de las familias Lapegüe y Bartolomé. La noticia fue anunciada con enorme felicidad por el flamante abuelo a través de sus redes sociales.

Junto al video en el que aparece abrazado a su esposa y celebrando el nacimiento, Sergio Lapegüe expresó toda la emoción que le provocó convertirse en abuelo: "Hay pocas palabras para definir o explicar lo que se siente... Es el momento más feliz. Es la extensión más maravillosa de la vida. Lloramos de felicidad. Bienvenida a la familia Delfina Bartolomé Lapegüe!! BENDICIONES, gracias, gracias, gracias".

Pero la emoción no quedó solamente en los abuelos. Desde la clínica, apenas unos minutos después de haber salido de la sala de partos, Mica Lapegüe y Tomás Bartolomé también decidieron compartir públicamente la felicidad por la llegada de su primera hija. Los flamantes padres presentaron oficialmente a Delfina mediante una tierna postal tomada en los primeros minutos de vida de la beba, cuando tuvo contacto por primera vez con ellos.

Junto a esa imagen, Mica escribió un sentido mensaje para darle la bienvenida a su hija: "Delfina Bartolomé Lapegüe, te hiciste desear tanto... Te amamos con nuestra vida entera".

Por su parte, el reconocido conductor tampoco pudo contener las lágrimas y aprovechó la publicación de los nuevos padres para felicitarlos por esta nueva etapa. Sergio Lapegüe dejó allí otro mensaje en el que volvió a reflejar la enorme emoción que le produjo la llegada de su nieta: "La felicidad que tengo, no paro de llorar. Gracias, gracias, gracias, bendiciones".

Así, la familia Lapegüe vive uno de sus momentos más felices con la llegada de Delfina Bartolomé Lapegüe, quien este sábado se convirtió en la nueva integrante de una familia que esperaba con enorme ilusión su nacimiento.

El día que Mica Lapegüe confirmó el sexo de su bebe con emocionante video

Después de que a comienzos de marzo Ángel de Brito anunciase el embarazo de Mica Lapegüe, apenas unos días después la hija de Sergio Lapegüe reunió a sus familiares más cercanos para, en un evento al aire libre, anunciar junto a su pareja el sexo del bebé que estaba en camino.

Mica mostró por aquel entonces la intimidad del gender revel, la celebración popular durante el embarazo para dar a conocer el sexo del bebé a familiares y amigos en tonos rosas y azules.

La actriz comentó en su cuenta de Instagram que los únicos enterados del sexo del bebé eran los tíos y finalmente se dio la linda sorpresa al descubrirse el color rosa: espera una nena.

"¿Nene o nena? Me muero del amor. Los únicos en saber el resultado ni bien llegó fueron los tíos, que prepararon todo con tanto amor que yo no puedo más de la emoción. Gracias por siempre", indicó emocionada en su posteo.

En las imágenes se puede ver cuando todos sus familiares se dieron vuelta y la pareja se fue manchando sus remeras el uno al otro con un liquido color rosa mientras tenían sus ojos vendados con un antifaz.

Al destaparse los ojos, la sorpresa fue total al darse cuenta que esperan una bebé y se fundieron en un abrazo eterno en un clima de total emoción.

Luego del conteo todos juntos, se reveló la noticia más esperada y se confirmó que Mica y Tomás serán papás de una niña y cerró el evento con una postal con todos los invitados reunidos. Felicitaciones.

     

 

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