Nati Jota viajó a la Antártida en un avión militar y la acusaron de usar dinero del Estado

“¿Nosotros estamos pagando esto?”, fue uno de los comentarios que se leyó en Twitter después de las fotos que compartió Nati minutos antes de comenzar el vuelo y con el avión de fondo.

“Faltó agregar que lo hacen con la guita de la gente”, “Nah, ¿con mis impuestos?”, “Con el IVA de los pobres”, “¿Quiénes son?”, “Espanto”, se sumaron otros usuarios indignados en la red social.

Lo cierto es que ante algunos comentarios que observó, Nati Jota comentó al respecto de esta propuesta: “Al igual que otros medios, vine a la Antártida para comunicar a quienes me siguen, el trabajo que acá se hace, cómo se vive, qué se siente. Orgullosa de este desafío, sobre todo porque entiendo la responsabilidad de acercarles este mundo a gente más joven que no consume otros medios”.

Luego, desde Instagram, Nati Jota reflejó con alegría: "Orgullosa de poder acercarles la ANTÁRTIDA ARGENTINA . Y yo cumpliendo otro sueño de esos que no sabía que tenía, conociendo un lugar ÚNICO y con el privilegio de poder compartirlo con ustedes. Eso es lo más especial de todo".

"Acá, en la Base Marambio (no puedo creer que digo Base Marambio y no es un chiste refiriéndome a un lugar recóndito -pero no tanto-) viven entre 80 y 200 personas, depende de la etapa del año, lejísimos del continente, con un clima super hostil, con una misión especial y en comunidad colaborándose todos entre todos, cada uno con su aporte y su rol. Nada, un flash", siguió maravillada.

Y cerró: "Y no saben qué amorosa la gente de acá, orgullosa de nuestra Antártida y mega servicial. Bueno LOS AMO! gracias x acompañarme e impulsarme en cada paso. Ya les seguiré contando y mostrando más".

Nati Jota anunció su renuncia al programa de Nico Occhiato y explicó los motivos al aire

Tras conocerse la noticia de una importante renuncia en el programa de Nico Occhiato en Luzu TV, finalmente fue la propia Nati Jota quien contó al aire las razones por las que no seguirá en el ciclo.

La influencer, que será reemplazada por Momi Giardina, confirmó que no seguirá trabajando en Nadie dice Nada junto a Nico Occhiato, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde, y explicó ella misma los motivos de su decisión.

“Eh, bueno, parece un chiste encima. Me está latiendo el corazón; estoy nerviosa. ¡Qué tarada! Este miércoles va a ser mi último programa acá en Nadie Dice Nada, por Luzu. Ya lo saben todos los que están acá”, indicó al aire Nati Jota ante la atenta mirada de sus compañeros.

“Qué decir de este lugar… Yo estoy muy agradecida a Nico, a todos los chicos. Cuando gané el Martín Fierro no pude explicar bien lo que quería decir porque estaba nerviosa, pero cuando yo me refería a que sentí que había logrado mi lugar y que este premio lo tenía porque me podía lucir por contraste, quería decir que no hubiera podido mostrar lo que soy o lo que quería decir si no hubiera tenido a mis compañeros diciendo lo que ellos tenían que decir", amplió Nati Jota.

"Yo me encontré conociéndome a mí misma y pudiendo mostrar lo que opino y lo que pienso gracias a que cada uno de ustedes dijo lo que pensaba y a mí eso me enriqueció un montón”, fundamentó la influencer.

Y explicó por qué tomó este camino: “Fue una decisión mía, una sensación de un ciclo que se terminó para mí, así lo sentí. Se me despertó esta idea en mi cabeza con ganas de hacer algo nuevo que puntualmente no es que lo tenga ahora, no es que me voy a otro lado".

"Es un salto a no sé donde. Como Nico dijo el otro día, ya no somos esa generación que se queda 20 años en el mismo lugar, tenemos inquietudes”, cerró la influencer, dejando en claro que no tiene otra propuesta laboral.