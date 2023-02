Nati Jota anunció su renuncia al programa de Nico Occhiato y explicó los motivos al aire: "Una decisión..."

“Eh, bueno, parece un chiste encima. Me está latiendo el corazón; estoy nerviosa. ¡Qué tarada! Este miércoles va a ser mi último programa acá en Nadie Dice Nada, por Luzu. Ya lo saben todos los que están acá”, indicó al aire Nati Jota ante la atenta mirada de sus compañeros.

“Qué decir de este lugar… Yo estoy muy agradecida a Nico, a todos los chicos. Cuando gané el Martín Fierro no pude explicar bien lo que quería decir porque estaba nerviosa, pero cuando yo me refería a que sentí que había logrado mi lugar y que este premio lo tenía porque me podía lucir por contraste, quería decir que no hubiera podido mostrar lo que soy o lo que quería decir si no hubiera tenido a mis compañeros diciendo lo que ellos tenían que decir", amplió Nati Jota.

"Yo me encontré conociéndome a mí misma y pudiendo mostrar lo que opino y lo que pienso gracias a que cada uno de ustedes dijo lo que pensaba y a mí eso me enriqueció un montón”, fundamentó la influencer.

Y explicó por qué tomó este camino: “Fue una decisión mía, una sensación de un ciclo que se terminó para mí, así lo sentí. Se me despertó esta idea en mi cabeza con ganas de hacer algo nuevo que puntualmente no es que lo tenga ahora, no es que me voy a otro lado".

"Es un salto a no sé donde. Como Nico dijo el otro día, ya no somos esa generación que se queda 20 años en el mismo lugar, tenemos inquietudes”, cerró la influencer, dejando en claro que no tiene otra propuesta laboral.

Nico Occhiato explicó los polémicos motivos de por qué echó a Belu Lucius de Luzu TV

Belu Lucius fue desvinculada de Red Flag, ciclo que forma parte de Luzu TV, el medio de Nico Occhiato, y empezó la tensión entre ambas partes sobre los motivos que llevaron a su despido.

Según la influencer, de un día para el otro la desafectaron y le pidieron que diga que tenía otros proyectos, según un chat que filtró una fans que le consultó al respecto.

Al parecer, el problema era que los oyentes del programa Red Flag, que conducía con Grego Rossello junto a Agus Franzioni y Tuli Acosta, no la querían.

Nico Occhiato rompió el silencio y explicó por qué decidieron que no siga más, responsabilizando a Lucius. “Yo tomo la decisión final, pero no estoy detrás en cada paso de cada programa. La producción decidió desvincularla porque se iba todo enero y el programa necesitaba alguien que estuviera todo el mes para poder salir desde la costa”, dijo Nico.

“Repito, fue una decisión artística. Se lo contactó a su representante hace varios días. Yo hablé con ella y está todo bien, aparte habíamos arrancado hace poquito”, añadió.

Y, finalmente tiró la bomba: “Tanta falta hacía que el equipo tampoco termine de solidificarse”, sumó que Belu pidió vacaciones todo enero y ellos quieren seguir con la programación en la costa, por lo que decidieron desafectarla.