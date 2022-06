Nati Jota fue muy criticada por una frase con la que discriminó a sus amigas

“No elijo una amiga linda para ir a un lugar”, tiró la rubia llamando la atención de todos sus compañeros. Sorprendido, Occhiato dijo: “¡No, no, no! ¡Mentira!”,

Y Flor Jazmín Peña acotó: “¿Viste? Amo que lo admita”, y la productora Valentina Iúdica sumó: “No la voy a acompañar nunca más a ningún lado, por las dudas”.

Jota sumó justificaciones a su postura: “Todos tenemos una amiga perrota, muy seductora, te diría casi calienta pij... A vos no te llevo”.

Tras esto la salieron a criticar en las redes, "Decime que sos insegura y forra sin decirme que sos insegura y forra. Cómo no vas a querer que tú amiga se vea linda? Igual Nati Jota es una bandera roja con patas", escribió un usuario que recibió miles de likes.

Nati Jota enfrentó duras críticas en las redes

Esta semana, Nati Jota debutó como conductora en 100 argentinos dicen. La influencer fue convocada por las autoridades de El Trece para reemplazar a Darío Barassi en el ciclo de entrenamientos.

Hasta ahora, Dani La Chepi, Manu Viale, Nazarena Di Serio, Flor Jazmín Peña y Federico Bal ocuparon el lugar del humorista.

Después de su debut, Nati enfrentó duros comentarios en las redes sociales.

En un posteo en Instagram de la cuenta oficial de El Trece, la influencer recibió críticas por su desempeño como conductora.

"Prefiero a Flor Jazmín Peña", "La peor de todos los reemplazos", "¡Que acelerada es! ¡No me gusta!", "¡Grita mucho! Me quedo con Flor", "Muy forzado todo. Nada natural. Volvé Barassi", "¿Cuándo vuelve Barassi?", "Parece una máquina... habla en automático", "¡Se la cree!", "¡Basta de influencers en la TV!", "A mí tampoco me gustó y cambié de canal", "¡Es infumable!", fueron algunos de los comentarios más duros.