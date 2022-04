Nazarena Vélez se sinceró sobre su sexualidad y realizó una sorpresiva confesión 

En otra oportunidad, Nazarena también había abordado la temática poniendo foco en su aspecto social: “Me consideraría heterosexual para la sociedad, pero particularmente bisexual debido a las dos experiencias que tuve. Yo soy yo, esos motes no me caen bien”.

“Después, lo que me guste en la cama estaría siendo un temita mío”, sentenció Vélez, que añadió: “Pero vamos a desmitificar esto. A mí las mujeres me encantan, me parecen hermosas. Y me pasa desde muy chiquita. Yo admiro mucho a la mujer en sí”.

nazarena-velez.jpg

El descargo de Nazarena Vélez tras suspender una función en Gualeguaychú

Nazarena Vélez hizo su descargo tras suspender una función en Gualeguaychú porque había vendido apenas 40 entradas.

“La acabo de cag... de una manera fuerte. Porque yo cuando la cag..., la cag.... fuerte. Yo cuando me la mando, me la mando fuerte”, arrancó la productora a través de su cuenta personal de Instagram.

“Ya estoy en casa, me fui de Gualeguaychú, que está muy lindo. Me arrepiento de no haber hecho la obra. Fuimos a La Paz y Concepción del Uruguay y nos fue bien. Hoy en Gualeguaychú, sacando las cuentas nos dimos cuenta que había muy poca gente. Lo que tenía que aportar para hacer la función me hacía perder plata. Y yo no soy una mina que tenga guita, no puedo perder plata", se sinceró, y concluyó: “Me arrepiento un montón porque yo como productora tengo que arriesgarme”.