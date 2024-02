Nicki Nicole y Bizarrap, juntos: el detalle que alimentó los rumores de romance

Este mensaje no solo confirmó el fin de su relación, sino que puso de manifiesto el aparente engaño por parte del cantante mexicano, lo cual desató una ola de solidaridad hacia la cantante en las redes sociales.

Y ahora, en las últimas horas Nicki fue parte del festival Vibra Urbana, que se hizo en Miami, uno de los festivales de reggaeton más importante de los Estados Unidos, por el que desfilaron por el escenario varias estrellas como Anuel AA, Farruko, Young Miko o Jay Wheeler, además de Rauw Alejandro e incluso el también argentino Bizarrap.

Entre las imágenes que más se viralizaron de las distintas presentaciones una de las que más llamó la atención fue la de Nicky y Bizarrap juntos en el escenario en momentos en que sonaba Mamichula, el tema que fuera en su momento grabado por ambos en compañía de Trueno, expareja de la cantante: “Perdón a tus viejos si no visto formal, pero también les tenés que contar que por vos voy por tierra, voy por cielo y por mar”.

Recordemos que ambos se conocen desde el año 2019, cuando el reconocido productor invitó a en ese entonces una emergente artista para formar parte de una de sus renombradas BZRP Music Sessions. Esta colaboración marcó el inicio de una profunda amistad y relación profesional entre ambos.

Qué pasa entre Nicki Nicole y Bizarrap

“Desde que lo conocí él es un hermano para mí”, dijo la intérprete, y sumó: “Es como mi mejor amigo. Cuando yo arranqué, él me dio una mano en la música y una visión que yo no tenía. Y me pasa que siento que él ve lo que va a pasar, me dice ‘este tema la va romper o va a llegar a tantos lugares’ y cuando yo tengo dudas, tiene otra visión sobre todo”, subrayó la rosarina en un vivo de instagram hace poco más de un año, luego de que varios se hicieran eco del rumor de que habían sido pareja.

“Voy a responder esta pregunta porque es muy graciosa y ya varios me la hicieron... No. No fui novia de Biza jamás en la vida”, aseguró Nicki para echar por tierra con los rumores.

De todas maneras, en las últimas horas y luego de encontrarse juntos en el escenario, los seguidores volvieron a referirse al tema: “Él siempre estuvo enamorado de ella”, “Serian la pareja del siglo por lejos”. “Esta es la pareja que espero” o “Me gusta esta parejita, explotaría”, fueron los mensajes que pudieron leerse.