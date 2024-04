Nicole Neumann se refirió a las picantes declaraciones de su madre y contestó si tomaría un café con ella

“Yo siempre fui tradicional, tuve a las tres en hospitales. Como soy miedosa, yo prefiero que todo esté a mano por cualquier cosa", indicó la madre de Allegra, Indiana y Sienna.

Y agregó al respecto de ese importante momento: "Son todos muy respetuosos, sí no quiero mucha visita el primer día porque la verdad que es doloroso, sobre todo la cesárea”.

Luego, le consultaron sobre el conflicto con su madre: “¿Tomarías un café con tu mamá?”. A lo que Nicole Neumann respondió: “Sí, está un poco lejos, pero podría ser”.

“Digo, como para limar algún tipo de asperezas o alguna cuestión que quedó medio en el aire que podría aclararte ella por qué actuó de la forma que actuó”, le preguntaron.

Y Nicole Neumann explicó: “No pero ya no hay esas cosas ni yo tengo nada dando vuelta en el tintero, ni nada". Y sobre cómo logró superar la distancia con su madre, la modelo se sinceró: “Sobre todo años de terapia”.

La durísima respuesta de Claudia Neumann a Nicole Neumann: "Me saturó, desagradecida"

Claudia Neumann rompió el silencio y le contestó fuerte a Nicole Neumann, después de las picantes declaraciones de la modelo donde se refirió al dinero que ganó en sus comienzos en el modelaje, cuando su madre manejaba ese tema al ser menor de edad.

“¿Cómo le voy a robar el sueldo? Yo hice todo para que ella tenga la carrera que tiene y si es una desagradecida... Es lo que hay. Ya no me duele. Es difícil de entender que este tema siga saliendo después de tantos años. Es un poco difícil de entender", indicó Claudia Neumann en charla con Matías Vázquez para el ciclo Socios del espectáculo, El Trece.

"No es que me tenga que agradecer, pero no hace falta que se dedique a difamarme tampoco. Hay gente que es feliz con eso, qué se yo”, argumentó la madre de la modelo.

Sobre los comienzos de su hija en el modelaje y el dinero que ganó con esos trabajos, Claudia explicó: “Ella empezó a trabajar a los 12 años y yo tuve que dejar mi carrera de psicóloga porque tenía que acompañarla porque tan chica no podía ir sola a ningún lado. A los 15 me volví su representante y obviamente cobraba una comisión por eso, lógico, igual cobraba menos que cualquier otro representante, lógico. Así que no sé de qué habla".

Y afirmó: “Yo estuve siempre con ella, le preguntas a cualquiera y era la madre molesta si querés. Me despedí de mis nietas con Fabián y Mica. Yo me llevo bien con él".

“Mi pareja me dice que tengo que hacer una serie contando todo porque, después de tantos años quedándome callada, es momento de que empiece a facturar”, se sinceró Claudia, molesta por las declaraciones de su hija.

Para el final hizo foco en que incluso Nicole utiliza su apellido, Neumann, y no el de su padre, Unterüberbacher: “Neumann soy yo, las chicas no son Neumman. O sea, hasta mi apellido usan, si querés. Acordamos que usara el mío como artístico porque era mucho más fácil de recordar y de pronunciarlo."

"Me saturó, yo no la molesto ni le pedí nada. Ella decidió que no quería verme, bueno está bien", finalizó muy picante la mamá de Nicole Neumann.