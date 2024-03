Nicole Neumann habló de la dificil relación con su madre y reveló qué pasó con el dinero de sus inicios en el modelaje

"Con 12 o 13 años todavía no era muy consciente y por ahí la gente se manejaba distinto en esa época, porque hoy una chica de esa edad te habla de igual a igual como una de 20", precisó la top model sobre sus comienzos en el modelaje de muy chica.

Nicole Neumann

En cuanto a cómo era el vínculo con su madre Claudia, la madre de Indiana, Allegra y Sienna se sinceró: "Pero en ese momento no era tan así. Y en ese momento tenía de pantalla a mi mamá. Ella siempre iba adelante y como los ataques siempre iban a ella. A mí como que casi que ni me hablaban, y yo decía, "¿Por qué no me preguntan a mí si yo quiero trabajar y lo puedo contar".

Nicole Neumman, que espera su primer bebé con su marido Manu Urcera, fue consultada entrevista sobre quién manejaba el dinero que iba ganando como modelo en esa época y respondió firme: "Ella (por su madre). Bueno, pero uno no puede manejar a esa edad plata. Igual en mi caso no se dio que mi madre me diera la plata. No sabemos adónde fue ese dinero".

nicole neumann madre claudia.jpg

Nicole Neumann fue a comprar huevos de pascua y realizó un fuerte descargo hacia el vendedor

Nicole Neumann se encuentra transitando los últimos meses de embarazo y cerca de la pascua, decidió hacer compras familiares para tener en una mesa los típicos huevos de esta festividad.

A pesar de sus buenas intenciones, parece que la modelo no tuvo una buena experiencia consiguiendo los chocolates y por eso hizo un contundente descargo en sus redes sociales.

Fiel a su estilo, contando su día a día a través de las historias de Instagram, la mujer de Manu Urcera se grabó dentro del auto con música de fondo y escribió la fallida situación que vivió en el local.

“Cuando tenés 15 minutos para comprar huevos de pascuas y justo cuelga el cartel de ‘Vuelvo enseguida’ (pasan 10 minutos y no volvió nada)”, expresó y además lanzó una puteada sin sonido a través de la modulación de sus labios.