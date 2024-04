Pablo Echarri y Nancy Dupláa, a los besos en el regreso de la actriz al teatro: las fotos

Dupláa 1.png

Claudia Villafañe, Ricardo Darín y Forencia Bas, Diego Peretti, Teté Coustarot, Malena Solda, Antonio Birabent, Betina O'Connell, Coco Silly y su actual novia, las hermanas Marull, Falvio Mendoza, José María Muscari, Andrea Pietra, Jey Mammón, Antonio Grimau, Malena Guinzbug, Esteban Prol, Eleonora Wexler y Carla Peterson, fueron algunos de los colegas y amigos del medio que disfrutaron de la pieza dirigida por Corina Fiiorillo y que tiene a Dupláa como la protagonista absoluta.

En su primer día de trabajo como directora de Recursos Humanos, Lidia (Nancy Dupláa) enfrenta un enorme desafío, del que depende su futuro profesional. Manu (Juan Pablo Geretto) y Maite (Fernanda Metilli) son dos empleados de la compañía que llegan dispuestos a ayudarla… o a complicarle las cosas, es el argumento de Exit, la comedia que promete ser una de las apuestas de este invierno en la Avenida que nunca duerme.

Eduardo Feinmann destrozó a Nancy Dupláa tras su crítica a los dichos de Guillermo Francella

Este lunes, en LAM (América TV), el periodista Eduardo Feinmann apuntó contra la actriz Nancy Dupláa, luego de que criticara los dichos de Guillermo Francella y le pidiera tener "más empatía".

"La verdad no tengo ni idea. A mí me parece bien lo que dijo Francella. Si solamente la palabra 'esperanza', porque dijo 'yo siento que hay esperanza', causó tal catarata de desprecio hacia él, la verdad no lo entiendo", opinó sobre las repercusiones que tuvieron las declaraciones del actor en su programa radial.

Inmediatamente, la cronista del ciclo conducido por Ángel de Brito quiso saber qué pensaba sobre los dichos de Nancy Dupláa, y Feinmann respondió: "¿Nancy Dupláa pidiendo empatía? Mamma mía".

"¿Habrá pedido empatía cuando hicieron la fiesta de Olivos en plena pandemia? ¿O cuando se robaron las vacunas? ¿Habrá pedido empatía? No lo recuerdo. Por ahí, el equivocado soy yo", disparó filoso contra la mujer de Pablo Echarri.