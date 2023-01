Pachu Peña sufrió un accidente que casi le cuesta la vida: "Fue un susto tremendo"

En charla posterior con el medio Teleshow, Pachu Peña relató cómo fue ese accidente cuando estaba viajando a Carlos Paz con su auto: “Fue un susto tremendo, yo venía manejando con mucha lluvia en el tramo de la autopista Rosario - Córdoba y un poco antes de llegar a Leones, en un momento no sé si fue por un charco o por un pozo pero el auto se me fue de control. Calculo que por la tormenta que había el auto patinó y no me dio lugar a controlarlo”, precisó.

image.png

Y amplió sobre ese dramático instante: “Di un par de giros, de trompos sobre la autopista pero gracias a Dios no venía nadie detrás. Por suerte yo había salido muy temprano y venía muy concentrado, escuchando música en el auto, incluso sin el celular encima”.

“Afortunadamente estaba solo también porque podría haber sido terrible. Terminé golpeando contra el guardarrail del lado izquierdo, es decir que terminé con el auto en dirección contraria al sentido de los autos, y venía viendo cómo venían los otros autos de frente que se iban acercando”, indicó Pachu.

Y cerró: “Viví un susto muy grande y la saqué barata porque podía haber sido una tragedia si venía alguien más cerca a mi auto. Así que creo que me iluminó Dios o mis padres, no sé bien, pero sé que podría haber sido tremendo. Solo fue un susto muy grande”.

pachu peña.jpg

La emoción de Paula Chaves y Pedro Alfonso por el importante logro de Baltazar

Paula Chaves mostró en las redes el importante logro de uno de sus hijos. La modelo, madre también de Filipa y Olivia, mostró con fotos el egreso del jardín de infantes de su hijo Baltazar, de 6 años, y le dedicó un movilizante mensaje al pequeño por esta etapa que se cerró.

"Terminando una etapa muy importante… Juntitxs , acompañando emociones nuevas y desafíos enormes… No puedo creer el paso del tiempo..", precisó junto a una imagen junto a Pedro Alfonso y su hijo a pura sonrisa.

"Me parece ayer cuando estuvimos 36 hs en trabajo de parto Naciendo Juntxs. Sos espectacular Balta… bueno, sensible, atento, intenso, quilombero… TE AMAMOS!", agregó emocionada arrobando a su marido.