Paloma Angione durísima con Mariano Rodríguez en Canta Conmigo Ahora: "Voto lo humano también"

“Paloma, ¿por qué no lo votaste?”, le preguntó el conductor. “La verdad que muy lindo lo que hizo, me gustó, respeto a los compañeros pero hoy también voto lo humano. Lo humano, de la persona”, lanzó durísima.

Embed

“Perdón, estás votando lo humano, no lo votaste. ¿Es un mal tipo, humanamente es un turro?”, indagó Marcelo Tinelli, sorprendido tanto como el participante. “No, hay actitudes, hay actitudes. Pero todo bien igual, fue hermoso lo que hizo”, cerró Paloma Angione.

Y sobre el final, tras ese tenso momento, Mariano Rodríguez se refirió a las fuertes palabras de su ex compañera: “No quiero hacer ningún comentario, porque no me interesa meterme en el tema de nadie. Pero quedé con un golpe bajo, sin respiración”, comenzó.

Y cerró: “La verdad que agradezco enormemente haber pasado, pero recibí una trompada cuando menos me lo esperaba. No soy ni mala leche ni nada y quedé mal y nada, solamente eso”.

Fotos: Ramiro Souto-La Flia.

mariano rodriguez 3.jpg

mariano rodriguez.jpg

mariano rodriguez 2.jpg

Mariano Rodríguez contó con hinchada especial y es finalista de Canta Conmigo Ahora

El camioneroMariano Rodríguez tuvo su numerosa hinchada en el estudio y llegó a la última instancia de Canta Conmigo Ahora en busca del premio de diez millones de pesos.

El participante de Lanús contó con el ruidoso apoyo de un grupo de motoqueros que se acercó al programa que conduce Marcelo Tinelli y se metió entre los mejores del certamen.

El conductor se mostró sorprendido por la cantidad de motos que vio en las inmediaciones del lugar y destacó: “Una gran hinchada ha traído Mariano Rodríguez, los motoqueros, tremendo ahí”.

Y añadió: “Meten miedo, recién venía entrando, no saben la cantidad de motos que hay en la puerta, es una cosa increíble”.

“Yo la verdad, si fuera jurado, me va a costar ponerle un puntaje bajo a Mariano Rodríguez, porque estos pibes son picantes y pesados, las dos P tienen”, cerró con humor Marcelo Tinelli.