Mariano Rodríguez contó con hinchada especial y es finalista de Canta Conmigo Ahora

El conductor se mostró sorprendido por la cantidad de motos que vio en las inmediaciones del lugar y destacó: “Una gran hinchada ha traído Mariano Rodríguez, los motoqueros, tremendo ahí”.

Y añadió: “Meten miedo, recién venía entrando, no saben la cantidad de motos que hay en la puerta, es una cosa increíble”.

“Yo la verdad, si fuera jurado, me va a costar ponerle un puntaje bajo a Mariano Rodríguez, porque estos pibes son picantes y pesados, las dos P tienen”, cerró con humor Marcelo Tinelli.

El desconsolado llanto del camionero Mariano Rodríguez ante una visita muy especial

Cuando la gran final de Canta Conmigo Ahora, El Trece, está a la vuelta de la esquina, los nervios, la presión y las emociones están a flor de piel entre los 10 participantes que se han venido jugando el todo por el todo y quedaron entre los finalistas.

Este fue el caso de Mariano Rodríguez, el camionero de Lanús, que este jueves logró meterse en la decena posibles ganadores del reality conducido por Marcelo Tinelli y no pudo evitar quebrarse al saber que su hija estaba en la platea apoyándolo en la competencia.

“Ay hermano, lo único que quiero decir es que vino mi hija a verme. Y nada, mi amor, te amo”, llegó a explicar tras su performance y antes de quebrarse emocionado.

Fue allí cuando el participante amplió los motivos de semejante emoción: “Me mató cuando me enteré que venía mi hija. Yo no soy un padre muy presente, y me lo reprocho toda la vida, porque ella ya es grande, y lo mejor de la vida me lo perdí, que era el momento del crecimiento”, explicó Rodríguez entre lágrimas y con sus sentimientos a flor de piel.

“Y sin embargo ella está al lado mío, y me partió el corazón. Lo único que voy a decir”, agregó sin evitar volver a emocionarse al tiempo que se abrazó al conductor de Canta Conmigo Ahora.

En tanto, antes de seguir adelante con el programa, Tinelli remarcó la emoción permanente que genera el camionero con su historia de vida.