Pampita habló sobre su vínculo con la China Suárez: "No concibo..."

“Ni nos planteamos quién va o quien viene. Somos todos de todos y nos cuidamos”, sostuvo. "Nos llevábamos muy bien (con la China). Estamos todos muy comunicados. Tenemos una red de apoyo para los chicos, para todas las cosas. Obviamente que habrá muchos cumpleaños, eventos, comuniones, muchos momentos que vamos a tener que compartir. Creo que los chicos están orgullosos de cómo nos comportamos los adultos”, detalló.

Además, la notera no pudo evitar preguntarle si le gustaría tener más hijos. “Y no sé, preguntale acá al señor”, lanzó la modelo mirando a su marido. Ahí, Moritan cerró los ojos, giró la cabeza e hizo un gesto demostrando que no desea volver a ser padre, al menos por ahora. “Vamos a ver, vamos a ver. Yo todavía esa puerta no la cierro pero me cuesta convencer ahí del otro lado”, concluyó Pampita.

Cómo reaccionó Roberto García Moritán al aire ante la idea de Pampita de tener más hijos

Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán se convirtieron en padres de Ana en julio de 2021 luego de lo que fue la gran boda en noviembre de 2019.

Lo cierto es que la modelo en una nota con Implacables, El Nueve, habló de su presente en tevé en el ciclo Los 8 Escalones, El Trece, y destacó: “Disfruto mucho, me encanta el programa de Guido, riendo, me emociono, lloro. Es un placer, y además”.

Lo curioso es que atrás suyo estaba Roberto García Moritán esperando a que la modelo saliera de su trabajo, y se le preguntó a ella sobre la posibilidad de tener un segundo bebé juntos.

“¿Cerramos fábrica Caro?”, le consultó la cronista. A lo que la modelo comentó señalando con la mirada a su marido: “No sé, preguntale acá al señor...”.

Allí la reacción del legislador porteño dio a entender que en cualquier momento se viene el hermanito/a para Ana. “¿Qué dice? ¿Cerramos?”, insistió la periodista.

“Vamos a ver, vamos a ver. Yo todavía esa puerta no la cierro, pero me cuesta convencerlo ahí, del otro lado”, cerró con una sonrisa Pampita.