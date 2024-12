Pampita tiró una afirmación tremenda sobre Natalia Oreiro: "Totalmente enterrado"

Al día siguiente, en todos los programas de espectáculo recordaron un viejo rumor que decía que Benjamín Vicuña había tenido un affaire oculto con Natalia Oreiro cuando eran compañeros de Entre caníbales.

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), a la diosa de las pasarelas le preguntaron por su vínculo con la uruguaya y lo que ocurrió en la ceremonia.

"Fue una casualidad. Justo me poncharon en ese momento", advirtió Pampita.

Y sentenció: "Yo ya les dije: El pasado está re enterrado. Tengo un montón de cosas lindas por delante por vivir, así que no me enfoco en nada del pasado. Más que nada por una, no se puede andar con la mochila de cosas del pasado, hay que liberarse de todo eso".

La terminante respuesta de Natalia Oreiro ante del desplante de Pampita en los Martín Fierro de la Moda

Este fin de semana se llevaron a cabo de los premios Martin Fierro de la Moda y una de las situaciones más comentadas fue lo que sucedió con Pampita mientras Natalia Oreiro era homenajeada como ícono de la moda.

Mientras la actriz daba su discurso de agradecimiento en el escenario, las cámaras enfocaron a la modelo que estaba mirando su celular y dejando en claro que las palabras de Natalia no eran de su interés.

Luego de este episodio, las cámaras de Socios del Espectáculo (El Trece) encontraron a la actriz y le consultaron cómo se sintió tras la actitud Carolina.

“Yo estaba allá arriba, así que ni idea”, eligió responder Natalia de forma contundente. Y ante la pregunta de un conflicto entre ambas, ella sentenció: "Prefiero puro amor".

Cabe destacar, las diferencias entre Pampita y Natalia Oreiro comenzaron hace ya algunos años cuando la actriz compartió una tira con Benjamín Vicuña, que en ese momento estaba casado con la modelo, y quedaron envueltos en rumores de una relación clandestina.