La inesperada confesión de Nicolás Cabré sobre su boda con Rocío Pardo: "La idea es..."

De visita en Otro día perdido, el actor Nicolás Cabré contó detalles íntimos de su casamiento con Rocío Pardo y aspectos desconocidos de su relación con la actriz y bailarina.

26 sept 2025, 08:49
La inesperada confesión de Nicolás Cabré sobre su boda con Rocío Pardo: "La idea es..."

Simpático como pocas veces, anoche Nicolás Cabré pasó por Otro día perdido, el late night show con el que Mario Pergolini regresó a la televisión en la pantalla de El Trece, y en medio de una distendida charla el actor no sólo habló de trabajo sino también sobre su inminente casamiento con Rocío Pardo y cómo cambió su vida gracias a ella.

A lo largo de la charla, fue el propio Cabré quien remarcó cuán positivamente cambió su vida desde que está en pareja con la actriz y bailarina, a la que describió como novia, amiga y amante.

Todo comenzó cuando el actor se refería a la fecha de estreno de la obra en la que volverá a trabajar junto a su amigo Mariano Martínez, con el que supo formar aquella recordada dupla en la tira de PolKa 'Son Amores'.

“¿Cuando estrenemos vamos a estar casados? Sí, vamos a estamos casados”, se preguntó y respondió al mismo tiempo frente a la consulta del conductor, confirmando así que al momento del estreno de la comedia 'Ni media palabra' en Villa Carlos Paz el próximo verano, que codirigirá con Rocío, ya habrán pasado por el registro civil.

Fue allí cuando Nicolás Cabré abrió su corazón como pocas veces antes, al menos en una entrevista televisiva. “Estoy viviendo un momento hermoso de mi vida”, aseguró al tiempo que remarcó que esta relación marca una etapa inédita para él por el equilibrio afectivo y el bienestar emocional que le produce.

Asimismo, el actor hizo una verdadera declaración de amor hacia su futura esposa al afirmar sonriente y con brillo en sus ojos que está “viviendo una felicidad que no conocía”; así como también describió su vínculo con Rocío Pardo como una relación "tranquila y sana", en la que son "amigos, amantes, todo".

Claro que a esa altura de la charla con Pergolini, el actor contó que la idea del casamiento surgió como una evolución natural en una relación totalmente consolidada. Allí admitió que la idea original era organizar una pequeña reunión: “Arrancamos diciendo: ‘No, hagamos un asado familiar y se te va agrandando’”.

En tanto, frente a la consulta de si habrá muchos famosos invitados a la celebración, Cabré confió que la gran mayoría serán amigos y familiares, mientras que serán muy pocos los colegas que tienen pensado invitar.

No obstante, Cabré insistió en que se tratará de una ceremonia sencilla. “Igual la idea es tranquila, los dos somos muy tranquilos”, aseguró mientras que confirmó que transcurrirá entre el atardecer y la noche, lo que generó el pícaro comentario de Agustín 'Rada' Aristarán señalando que entonces la celebración durará "hasta el mediodía" siguiente.

Rocío Pardo y Nicolás Cabré.jpg

Cómo será la boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo

Rocío Pardo y Nicolás Cabré atraviesan un momento muy especial en sus vidas. La actriz, bailarina, directora y productora teatral cordobesa, hija del reconocido productor Miguel Pardo, dará el “sí” junto al actor en una ceremonia íntima que se celebrará el próximo 6 de diciembre en Villa Carlos Paz. La elección del lugar no es casual: además de ser una ciudad emblemática para el teatro argentino, ha sido un punto clave en la carrera artística de Rocío.

Lejos de buscar un evento mediático, la pareja decidió organizar una boda familiar y tranquila, con alrededor de 260 invitados. El foco estará puesto en el bienestar y la cercanía afectiva, más que en los flashes o las grandes producciones. Cabré, quien en varias oportunidades habló de su relación, destacó que lo que lo une a Rocío es mucho más que el amor: “es mi pareja, pero también mi amiga”, expresó en alguna ocasión, remarcando la solidez y la frescura de un vínculo basado en la amistad y el respeto mutuo.

Nicolás Cabré, Rufina y Rocío Pardo 2.jpeg

Rocío, por su parte, mantiene una relación armónica con Rufina, la hija que Cabré tuvo con la China Suárez, consolidando así una familia ensamblada que se proyecta hacia el futuro. En paralelo, la pareja también comparte escenario: ambos trabajan en la codirección de una obra teatral que se estrenará en la temporada de verano, un proyecto que refleja la complicidad artística que los une.

     

 

