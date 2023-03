Patricio Giménez volvió a cruzar durísimo a Jorge Rial: "Sos todo lo que no deseo ser"

Patricio Giménez posteo contra Jorge Rial.jpg

Sucede que en las últimas horas Patricio Giménez volvió a dedicarle unas palabras al conductor de C5N. “Jorgito, veo que no te podés olvidar de mí” comenzó el cantante, y diparó: “Para tu información, que sos tan periodista, yo trabajo mucho. En Punta del Este, por ejemplo, aparte de los shows hice un programa de televisión en enero y febrero”.

Además agregó filosísimo y directo: "Me fue súper bien, y en un canal privado, sin pauta oficial, no de ñoqui. Te mando un beso, te compadezco, me da lástima lo que medís (rating), lo malo que te ponés, la desesperación que te da a medida que pasan los años. La impotencia de saber que sólo fuiste un don nadie. Un poco hombre, un mala gente”.

Por último, y para graficar sus palabras, sumó a su mensaje destinado a Jorge Rial imágenes de uno de sus shows a puro aplauso y su paso por la televisión charrúa.

Patricio Giménez contó cómo le salvo la vida a su hermana, Susana Giménez, en plena pandemia

Patricio Giménez sorprendió a fines de 2021 en su visita al programa de Andy Kusnetzoff PH, podemos hablar, al confesar la gravedad del cuadro de Covid que atravesó su hermana, la diva Susana Giménez, durante el invierno uruguayo al grado tal de que aseguró que 'casi se muere'.

Relatando cómo es su vida siendo el hermano de Susana Giménez, Patricio disparó como si nada “Lo del codo de Susana es un detalle al lado de que casi se muere”. Ante semejante revelación, el conductor del ciclo de Telefe volvió sobre el tema y quiso saber “¿Casi se muere con qué, con el Covid? ¿Tan grave estuvo?”. “Sí, aparte ella un poco lo negaba”, sentenció el cantante.

Allí contó que fue él quien le hizo hacerse el test de coronavirus que dio positivo. “Le dio positivo y me dijo: ‘No puede ser que yo tenga Covid, es falso positivo" recordó hermano de Susana. Allí el cantante confió que tuvo que engañar a su hermana para salvarle la vida: “Al otro día la vio otro médico y apareció un inhalador, que el médico en el que yo confiaba no le había dado. Entonces me dice: ‘Se me rompió el inhalador’. La escuché muy mal, la conozco y ahí le dije: ‘Te voy a mandar un especialista en inhaladores’. Le mandé una ambulancia con dos médicos”.

Como la diva televisiva no quería internarse, Patricio Giménez reveló que llegó a decirle “Pendejo de mier... te voy a cag... a trompadas”. Y sumó una información que no se conocía y dejó más que sorprendidos al conductor y al resto de los invitados: “Si esa noche no se internaba, se moría. Porque en la casa no la pasaba”. Con lo cual, de alguna manera el cantante le salvó la vida a su hermana Susana Giménez. Algo que “entendió después, [porque] estuve como 10 días que nos mensajeábamos despacito”.

Ya hacia el final del relato sobre la real gravedad de Susana Giménez al contagiarse de Covid, Patricio Giménez fue extremadamente sincero al afirmar que “lo pasó muy mal” , al tiempo que no recuerda bien el episodio de la ambulancia porque tenía mucha fiebre.