Paulo Dybala habló de la propuesta de casamiento a Oriana Sabatini y dio detalles de la boda

"El video que sale lo filma un amigo que estaba un poco más lejos. Estaban Álvaro Morata y Leandro Paredes, eran todos cómplices de la sorpresa y, la única que no sabía era Oriana. Por suerte salió muy bien", continuó contento.

Además, contó algunas internas divertidas acerca del momento previo a la propuesta. "Jodíamos porque, como Oriana no sabía, hacíamos indirectas pero nunca las agarró. En un momento se largó a llover con todo y dije 'me parece que se suspende' pero no lo entendía. Nos cagábamos de risa", afirmó.

En cuanto planes para el gran día, Dybala aseguró que tenían intenciones de festejar el casamiento en Argentina, ya que si bien viven en Italia, es el país natal de ambos."Es difícil por las competiciones. La idea es hacerlo en Argentina para estar con nuestra familia y amigos así que estamos en ese proceso", destacó.

Embed

El video del romántico pedido de casamiento de Paulo Dybala a Oriana Sabatini

En las primeras horas del martes, Oriana Sabatini y Paulo Dybala hicieron un gran anuncio desde las redes sociales que emocionó a todos.

"Para siempre", posteó la cantante en su cuenta de Instagram en una imagen donde se la ve recostada en la cama tapándose la cara y mostrando su mano con una alianza y su novio sosteniéndola.

Oriana Sabatini posteo anuncio casamiento con Paulo Dybala.jpg

Lo cierto es que quien compartió el video del momento exacto en que Paulo le proponía casamiento a Oriana fue Leandro Paredes, colega y amigo del futbolista cordobés.

"Que sean siempre muy felices, los queremos", expresó Paredes desde sus historias de Instagram con las imágenes de cuando Dybala se arrodillaba y le proponía boda a su novia en la Fontana di Trevi.

En el video se ve como los dos estaban al lado de la fuente de deseo y en un momento Paulo se arrodillaba y sacaba los anillos para sorprender a su amor, que reaccionó con mucha sorpresa y sonriendo.

Tras cinco años de noviazgo, finalmente Oriana y Paulo darán el paso más importante de sus vidas al anunciar el casamiento. Vivan los novios.