Perdió la memoria por un virus cerebral y quiere entrar a Gran Hermano 2023 para recuperarla

“Me llamo Carolina y tengo una historia de vida muy rara. Tuve un virus en el cerebro en 2019 y perdí la memoria, así que estoy viendo si puedo participar y recuperar algo. Tuve encefalitis herpética, hoy estoy bien pero la secuela que me dejó es que no me acuerdo de nada antes del 2019. Casi me meten en un loquero”, contó la joven.