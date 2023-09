Santiago del Moro confirmó la fecha de la vuelta de Gran Hermano a la televisión

“No se pone la fecha porque pueden ser días antes o días después. No se le pone número pero vuelve los primeros días de diciembre”, explicó.

A su vez, aseguró que la convocatoria aún no estaba cerrada y detalló: “El casting arrancó hace 15 días, ya empezaron a verlo así que en estos días empiezan a llamar a los chicos que estén pre seleccionados. Hay mucha gente anotada y una vez que los tienen empiezan a armar los perfiles".

Por otro lado, reveló una increíble novedad y contó que en nueva temporada, para no tener conflictos con los gritos del exterior, habrá gritos falsos que harán que los jugadores no puedan distinguir entre información real o no.

Embed

Santiago del Moro hizo un importante anuncio sobre la nueva temporada de Gran Hermano

Luego del gran éxito que fue la vuelta de Gran Hermano (Telefe) en 2022, los fanáticos están a la espera de la nueva temporada que fue confirmada al finalizar el reality. Sin embargo, estos últimos días comenzó a hablarse de un retraso en la fecha de la misma.

"Lo más temprano que podría debutar, según los optimistas, me dicen febrero. Yo creo que va a ser marzo, con Santiago del Moro a la cabeza”, comentó Marina Calabró en Lanata sin Filtro (Radio Mitre).

Frente a esta versión, en LAM (América) fueron a buscar a Santiago del Moro y conversaron con él acerca de la incertidumbre por la fecha del reality. “La verdad que todavía no tenemos fecha, en estos días se va a saber y en esta semana voy a poder confirmar cuando”, afirmó el conductor.

“Marzo nunca fue una posibilidad, febrero quizás si podría ser. Hubo una cuestión de las elecciones y ver qué pasa con el final de año. Se ha dicho de todo pero todavía no tengo la posta”, explicó a continuación.

En ese sentido, el cronista le consultó si las grabaciones de Gran Hermano Chile, que se realizan en la misma casa de Argentina, eran parte del retraso de la nueva temporada. “Gran Hermano Chile tiene una fecha de finalización ya preestablecida, igual depende de ellos. Pero estamos expectantes, y trabajando ya el casting, los próximos días estarán llamando a la gente”, aseguró del Moro.

Finalmente, con respecto al casting, el conductor se refirió a la posibilidad de que participe un familiar de algún ex participante y expresó: "Por el momento no hay nadie preseleccionado, así que todavía se está trabajando en el casting".