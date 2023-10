El mensaje condenatorio del sobrino de Romina Uhrig: la reacción de la ex Gran Hermano

La respuesta de la ex Gran Hermano y actual figura del Bailando no se hizo esperar. “Me acabo de enterar lo que dijo. ¿Qué querés que te diga...? La verdad es muy triste de su parte”, comenzó diciendo, decepcionada por el mensaje del muchacho.

“La verdad Ángel que no lo puedo entender, no sé qué le pasó. Muchos me dicen que es la fama. Es una lástima porque Fabián es el hijo de mi hermana, que es una persona que amo. Obviamente me duele”, siguió.

"¿No lo vas a invitar a que venga al Bailando?", le preguntó Ángel de Brito a la ex GH. "¿Cómo lo voy a invitar con todas las cosas que dijo y como me atacó? Me dolió todo lo que dijo. Fue feo", sentenció la ex diputada, indignada.

Embed

Romina Uhrig cuestionó al jurado y Marcelo Polino se hartó: "¡Sos una mentirosa!"

En la gala del jueves en el Bailando 2023, Romina Uhrig protagonizó un tenso ida y vuelta con Marcelo Polino. La ex Gran Hermano se quejó por la devolución que recibió del jurado y el periodista la frenó en seco.

"Marcelo Polino dijo que era una coreo infantil y boluda. Puedo aceptar lo que quieran, pero no la falta de respeto. A veces me califican como bailarina profesional cuando no los soy", expresó la ex diputada kirchnerista.

Romina remarcó que le gustaría que tengan mayor consideración por el trabajo de su coach. "Yo la defiendo a mi coach porque ella hace un esfuerzo ya que no soy bailarina", añadió.

Tras el descargo de la ex GH, Marcelo Polino se defendió: "Dar una opinión no es faltar el respeto. Yo dije que la coreo no me gustó, que me había parecido media infantil, media boluda, y pedí disculpas por usar la palabra 'boluda'. Aclaré que no era nada contra vos. Y vos agarraste una palabrita y te paseaste por todos los programas diciendo que yo te había tratado de boluda. ¡Sos una mentirosa!".

"No soy mentirosa porque digo las cosas en la cara. Fue mi verdad y lo que yo sentí! No te tiene que ofender! La próxima vez fijate qué términos elegís", le contestó la ex diputada. "Lo voy a tener en cuenta", remató el periodista.