Picante cruce entre Rocío Marengo y Fernando Carrillo en El hotel de los famosos 2

“Me sorprende la actitud del ser humano porque yo no soy así, pero bueno. En realidad mi voto iba a ser para Rocío. Antes de entrar al programa Rocío dijo en televisión que yo le dije que estaba soltero”, señaló Fernando Carrillo.

Y siguió: “¿Cómo va a decir eso cuando estoy casado con una mujer hermosa que es una genia, la madre de mi hijo y es lo más bello que me ha pasado? Ella, tal vez para ganar cámara…”.

“¡Ah, porque la re necesito!”, exclamó Rocío Marengo. Y él comentó: “Si no fuera porque me tengo que salvar, te votaría a ti porque me parece de entrada una mala persona”.

“La voy a votar a Érica porque necesito salvarme, pero si me voy a quedar en el hotel, cambia mi actitud ante todos”, cerró el actor.

rocio marengo 1.jpg

Abigail Pereira abandonó El hotel de los famosos 2

A sólo tres días de comenzado el reality El hotel de los famosos 2 por El Trece, ya se dio la primer baja y por decisión propia: se trata de Abigail Pereira.

La actriz uruguaya abandonó el programa después de terminar descompensada un día antes en una de las competencias y explicó las razones de su drástica decisión.

Abigail Pereira sorprendió a todos sus compañeros con su salida del reality. "Pensamos que se quiere ir, no sé. Quizás armó la valija para ser más ordenada y más limpia", dijo sorprendida Charlotte Caniggia.

El tema de su salida fue muy comentado entre el resto de los participantes. A lo que la uruguaya explicó brevemente sobre las razones de su salida del ciclo mientras se retiraba con sus pertenencias el carrito.

"Muchísimas gracias por haberme hospedado en estos días en el hotel, pero me retiro para irme a un espacio en el que me sienta muchísimo más cómoda", indicó.