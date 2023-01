Abigail Pereira abandonó El hotel de los famosos 2

Embed

Abigail Pereira sorprendió a todos sus compañeros con su salida del reality. "Pensamos que se quiere ir, no sé. Quizás armó la valija para ser más ordenada y más limpia", dijo sorprendida Charlotte Caniggia.

El tema de su salida fue muy comentado entre el resto de los participantes. A lo que la uruguaya explicó brevemente sobre las razones de su salida del ciclo mientras se retiraba con sus pertenencias el carrito.

"Muchísimas gracias por haberme hospedado en estos días en el hotel, pero me retiro para irme a un espacio en el que me sienta muchísimo más cómoda", indicó.

Charlotte Caniggia quiere irse de El hotel de los famosos 2: el motivo

Tras el ingreso a El hotel de los famosos 2 y revelar su único objetivo dentro del reality, Charlotte Caniggia vuelve a ser noticia pero esta vez por sus ganas de irse del programa a dos días de su inicio.

Al segundo día de comenzado el ciclo, la mediática dejó en claro su deseo de abandonar producto del cansancio físico que le generan las competencias.

"¿Por qué te querés ir?", le preguntó Rocío Marengo. A lo que Charlotte Caniggia reconoció: "Ah, es muy duro esto bolu.. Mirá, tengo frío, no como". "Bueno tranqui, abrigate, ponete un buzo", trató de darle fuerza la modelo a su compañera.

“Ustedes están todos re bien. Es un montón, bolu…, no es lo mío me parece. No tengo ni energías para la competencia. Me gusta limpiar, pero tampoco limpio 80 casas. Hay muchas cosas que no me gustan”, explicó Charlotte.

Y luego ante cámara argumentó: “Tengo ganas de irme, no pensé que iba a ser tan duro. Creo que no es lo mío. No puedo pensar ya, no tengo voz, estoy cansada".