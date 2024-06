Picante posteo de Sabrina Cortez de Gran Hermano tras los rumores de infidelidad de Alan Simone

En este contexto, la ex participante Gran Hermano subió una historia a Instagram con la canción Perdonarte ¿para qué?, de Emilia Mernes y Los Ángeles Azueles.

“Se te hizo tarde bebé, tanto que te lo avisé. Pero no quisiste oír y ya el avión se te fue. Perdonarte, ¿para qué? Para que vuelvas a fallarme otra vez. No, muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia...”, dice la letra del tema.

Justo llamó la atención la canción que eligió Sabrina para acompañar la selfie dentro de un auto en medio de estos rumores de coqueteo de Alan con otra mujer. ¿Están en crisis? Veremos cómo sigue la historia.

La relación de ambos comenzó dentro de la casa cuando ella aún estaba en pareja hace ocho años con Brian Fernández, vínculo que obviamente finalizó con esas imágenes que se vieron.

Sabrina Cortez y Alan Simone hablaron de su romance tras confirmarlo en Gran Hermano: "Fue muy difícil..."

Los ex participantes de esta edición de Gran Hermano, Alan Simone y Sabrina Cortez, confirmaron su romance enfrente de sus compañeros que todavía siguen en competencia durante su reingreso a la casa más famosa del país.

En diálogo con Primicias Ya, Alan habló de su regreso al reality, donde tuvo que nominar, y expresó: "Fue re lindo y muy loco vivir todo eso de nuevo. Fue muy extraño".

Por su parte, Sabrina ante la consulta de si ya son pareja con Alan, manifestó: "Fue muy difícil para nosotros mantenerlo en lo íntimo, pero ya era momento de decirlo, ya se notaba mucho. Que lo sepa la gente que nos banca, porque también está la gente que espera este romance, que lo vivió desde adentro de la casa y que lo disfruten con nosotros".

"Yo siempre le venía diciendo qué hacemos, cuándo lo decimos, porque la gente te vuelve loco, y me pongo re contento por la gente que se pone contenta por nosotros", agregó Simone.

En otra parte de la entrevista, ambos confesaron qué es lo que lo enamoró del otro. "Me gustó mucho que es muy linda y muy sencilla", admitió Alan. "Lo mismo. Primero, la humildad y la sencillez, que creo que es un punto en común que nos unió, y la atención", remarcó la modelo.