Amor, brindis y besos apasionados: las fotos del divertido festejo de los exparticipantes de Gran Hermano 2023

El encuentro se prolongó hasta altas horas de la la madrugada del miércoles y PrimiciasYa te acerca las mejores fotos del evento, donde todos los ex hermanitos recordaron sus días dentro del reality, el cual comenzó a mediados de diciembre de 2023.

gran hermano cena festejo 3.jpg

Todos juntos tenían reservada una mesa especial en el salón ubicada en un lugar central, donde charlaron, brindaron y disfrutaron de un sabroso menú parrillero.

De la reunión formaron parte los 22 jugadores que ya salieron de la casa de Gran Hermano. Estuvieron entre otros, Catalina Gorostidi, Isabel de Negri, Manzana Farías, Lucía Maidana, Paloma Mendez y Mauro Dalessio, entre otros ex jugadores.

En tanto, Sabrina Cortez se mostró bien cerca de Alan Simone, con quien tuvo un romance dentro de la casa y la historia continúa afuera, y también Damián Moya con Florencia Cabrera, quienes hace unos días oficializaron la relación y se mostraron súper enamorados.

Cabe recordar que falta un mes para el final del reality que conduce Santiago del Moro, el cual será el domingo 7 de julio y al día siguiente habrá un especial del programa, según confirmó el propio animador.

RS FOTOS

gran hermano cena festejo 5.jpg

Anuncio, chape grupal e insultos: todo lo que pasó en el reingreso de los exjugadores a Gran Hermano

Este martes en Gran Hermano, Telefe, reingresó el segundo grupo de exjugadores a la casa más famosa del país para nominar. Los participantes que siguen en competencia fueron enviados al SUM para que puedan ver -y no oír- la entrada de sus excompañeros.

Coti Romero, Catalina Gorostidi, Florencia Regidor, Damián Moya, Paloma Méndez, Sabrina Cortez, Alan Simone, Florencia Cabrera, Joel Ojeda, Williams López y Rosina Beltrán descontrolaron toda la casa entre gritos y muestras de cariño.

Por ejemplo, dos parejas, Alan con Sabrina y Florencia con Damián, blanquearon su relación enfrente de las cámaras para que los 'hermanitos' que estaban en el SUM se enteraran de las noticias.

Algunos de los ingresos inquietaron a los jugadores, en especial a Juliana Furia Scaglione, quien insultó a varios de sus compañeros. De Joel dijo que era un “falso y papanata” y que nadie lo quería; de Coti: "La veo muy morrudita" y "Qué boluda que es". También insultó a Catalina ni bien la vio entrar por la puerta principal: "Sos una mentira, me re cagas..., fo...".

En otro momento, las exjugadoras se ubicaron enfrente de una de las cámaras y, para mostrar la buena onda que tienen entre todas, se dieron un pico.

Más tarde, pasada la medianoche, cuando los ex participantes ya habían salido de la casa, el conductor Santiago del Moro les anunció a los jugadores: "Ustedes no van a nominar, nominan los que entraron, ayer y hoy. Ustedes van a ser espectadores, ustedes van a ver todo. Mañana los jugadores no van a nominar, pero verán lo que hicieron los excompañeros".