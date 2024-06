Sabrina Cortez y Alan Simone hablaron de su romance tras confirmarlo en Gran Hermano: "Fue muy difícil..."

Por su parte, Sabrina, ante la consulta de si ya son pareja con Alan, manifestó: "Fue muy difícil para nosotros mantenerlo en lo íntimo, pero ya era momento de decirlo, ya se notaba mucho. Que lo sepa la gente que nos banca, porque también está la gente que espera este romance, que lo vivió desde adentro de la casa y que lo disfruten con nosotros".

"Yo siempre le venía diciendo qué hacemos, cuándo lo decimos, porque la gente te vuelve loco, y me pongo re contento por la gente que se pone contenta por nosotros", agregó Simone.

Sabri Cortez y Alan Simone_gh.jpg

En otra parte de la entrevista, ambos confesaron qué es lo que lo enamoró del otro. "Me gustó mucho que es muy linda y muy sencilla", admitió Alan. "Lo mismo. Primero, la humildad y la sencillez, que creo que es un punto en común que nos unió, y la atención", remarcó la modelo.

Por último, los ex Gran Hermano revelaron quién les gustaría que gane el reality. "Ojalá que gane Bauti (Mascia) o Virginia (Demo). Yo los quiero un montón. Todos se merecen ganar. Todos lo que llegaron ahí fue porque jugaron cada uno a su forma, bien o mal, pero todos se lo merecen", opinó Alan. Sabrina, en tanto, aseguró que le gustaría que gane Virginia: "Me encantaría una mujer. Me parece que las mujeres de este Gran Hermano fueron espectaculares. Pero Bauti también, lo banco a muerte".

La tajante opinión de Sabrina Cortez sobre si Furia es la protegida de Gran Hermano: "La producción sabe..."

Son días inciertos para Juliana “Furia” Scaglione, a un mes y medio de la final de Gran Hermano. Desde que mandó a sus furiosos sacar a Mauro hasta que se arrepintió y luego se peleó fuerte con Emmanuel, quien era su amigo, todo se volvió algo errático en ella.

Pese a todo, ella sigue en la casa más famosa del país y espera llegar a la gran final que será los primeros días de julio por Telefe.

Primicias Ya habló en exclusiva con la ex jugadora del ciclo Sabrina Cortez, quien debutará este lunes 20 de mayo en el programa de streaming de Telefe, Te Pido Mildis, junto a Lolo Poggio, Juan Otero, Nico Peralta, y Sol Ulloa, y opinó de manera tajante sobre los comprotamientos de Furia y si piensa que es la protegida de Gran Hermano.

"Si su comprotamiento está bien o mal, no sé. A mí me rompía dentro de la casa de Gran Hermano y realmente me partía al medio que me trate así. Y yo creo que la relación con Mauro fue más estrategia de él que de Furia. Siento que ambos terminaron teniendo sentimientos, pero no me pareció tan estratégico o tan pensado del lado de Furia. Mauro se acercó a ella porque sabía que era una persona fuerte dentro de la casa", comenzó analizando Sabrina.

Y resaltó: "Yo no comparto las maneras ni las formas de Furia, lo dije siempre. Pero considero que el programa es el que tiene que decidir si hay que expulsarla o no, y son los que en definitiva cargan con las consecuencias que ocurran dentro de la casa. Si lo que pasó con Mauro no dio lugar a expulsión por parte de Gran Hermano, estoy de acuerdo con las decisiones. La producción sabe y nos conoce las 24 horas".

"Es una persona favorita para el juego. Al nivel que juega ella no jugó nadie de este Gran Hermano y creo que nadie en la historia del programa. Y si en ese sentido Gran Hermano la está cuidando, al menos se está cuidando a alguien que está jugando. La gente también la quiere ver ahí adentro, porque al final la que te elige es la gente. Ella juega así y no sé si la pueden expulsar por eso. A mi me rompía que me trate así, ahora es un juego y yo firmé un contrato que es un juego, te gusto o no te guste", cerró Sabrina con su análisis sobre Furia.