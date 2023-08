Picantes detalles de la "poca onda" de Lizy Tagliani con uno de los jurados de Got Talent Argentina

Si bien comenzó revelando que la producción grabó cinco finales para que no se filtre el ganador, el periodista aseguró que entre "Lizy Tagaliani y Abel Pintos no hubo cien por ciento onda".

Lizy Tagliani con los 4 jurados de Got Talent.jpg

Según el panelista del programa de Flor de la V, desde la producción salió el comentario que asegura que Lizy "No conectó con el humor de Abel", y acto seguido los describió: "Viste que Abel es más tímido, más parco... y Lizy es mucho más arriba".

Y si bien deslizó que sabe que saldrán a intentar negarlo, Pampito confió que Tagliani no quedó conforme del todo con lo que se sale en pantalla. "Lizy estuvo hablando con gente de la producción en lugares íntimos algo como 'no me gustó tanto mi química con Abel", afirmó seguro.

Asimismo remarcó que como el programa es editado quizás no llegue a verse, pero reveló que "Lizy le tiraba chistes y del otro lado no había una pared y no volvía" devolución alguna, lo que incomodó permanentemente a la conductora del talent show de Telefe.

Embed

Rating: cuánto midió el debut de Got Talent Argentina, el nuevo reality de Telefe

La semana pasada comenzó Got Talent Argentina, el nuevo reality de Telefe, que logró picos de 19.7 puntos de rating. El programa de talentos más importante del mundo desembarcó en la pantalla de las tres pelotitas tras la finalización de MasterChef.

El reality -que nació en 2007 en el Reino Unido- cuenta con la conducción de Lizy Tagliani y un jurado compuesto de grandes figuras: el músico Abel Pintos; la artista de música urbana La Joaqui; el coreógrafo uruguayo Emir Abdul, y la actriz Flor Peña.

Got Talent Argentina

Con más de 450 participantes, el programa seguirá las audiciones de artistas de diferentes lugares del país que buscan desplegar su talento en el escenario para lograr conmover al jurado.

Por su parte, el clásico ciclo de preguntas y respuestas de El Trece, Los 8 escalones, obtuvo entre 6 y 7 puntos de rating.