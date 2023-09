Polémica defensa de More Rial a Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna

“No me voy a meter en ese debate porque me parece que todos se agarran para defenestrar a un doctor que amo y que creo yo que no es su culpa”, comenzó su extenso mensaje la hija de Jorge Rial.

Y apuntó: “Cuántos otros doctores, si así se los puede llamar, han hecho desastres, pero como no es Aníbal no lo hacen ni público ni los matan y digo mis motivos”.

more rial anibal lotocki.jpg

Además, siguiendo con su pensamiento, More Rial expresó que “cada cuerpo rechaza o adhiere de diferente forma lo productos introducidos” y remarcó que “a cada persona, antes de ser operada es consultada y firma un consentimiento sobre el tratamiento u operación que va a recibir”.

“Cada uno defiende y piensa como quiere y siente”, finalizó la joven su primer y polémico mensaje desde las redes.

Luego, cuando otro usuario le preguntó por su opinión acerca de Aníbal Lotocki, la hija del periodista comentó: “Lo único que puedo opinar es que es un doctor y que cada doctor analiza los casos y si es viable se va para adelante”.

“Si tienen reclamos es a la empresa que admite que ese producto está permitido para usar. Creo que deberían dejar de culpar a una persona de asesina tan solo por un minuto de fama”, cerró firme More Rial.

more rial anibal lotocki 1.jpg

El especial reencuentro de More Rial con su hijo luego de la angustia de no verlo

More Rial finalmente se pudo reencontrar con su hijo Francesco Benicio, de 4 años, después de contar públicamente la situación de conflicto que pasaba con el padre del nene, Facundo Ambrosioni.

Desde las redes sociales, la hija de Jorge Rial mostró algunos videos de lo que fueron las primeras horas otra vez junto al pequeño, a quien no podía ver hace unos días.

Desde sus historias de Instagram, More Rial mostró dos momentos que pasó junto a su hijo después de volver a verlo luego de unos días que estuvo con el padre.

Embed

“Amor de todas mis vidas”, describió la hija del conductor junto a un video en el que Fran le da un beso en el cachete y que fue registrado en la Ciudad de Buenos Aires.

Luego en otro material desde sus historias mostró otro momento junto a su hijo después de volver a encontrarse y le agradeció la gestión a su abogado.

"Amor de mi vida, todo va a pasar. Te lo prometo. Mamá es fuerte por vos, y acá te voy a esperar siempre‍ A uno no se le olvida quienes son los hijos, uno los tuvo en el vientre, mata y come del muerto si es necesario, se lame y se chupa la sangre por el que sea mi chino te amo mi chico", expresaba More hace unos días en un posteo.