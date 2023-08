El especial reencuentro de More Rial con su hijo luego de la angustia de no verlo

Desde sus historias de Instagram, More Rial mostró dos momentos que pasó junto a su hijo después de volver a verlo luego de unos días que estuvo con el padre.

“Amor de todas mis vidas”, describió la hija del conductor junto a un video en el que Fran le da un beso en el cachete y que fue registrado en la Ciudad de Buenos Aires.

Luego en otro material desde sus historias mostró otro momento junto a su hijo después de volver a encontrarse y le agradeció la gestión a su abogado.

"Amor de mi vida, todo va a pasar. Te lo prometo. Mamá es fuerte por vos, y acá te voy a esperar siempre‍ A uno no se le olvida quienes son los hijos, uno los tuvo en el vientre, mata y come del muerto si es necesario, se lame y se chupa la sangre por el que sea mi chino te amo mi chico", expresaba More hace unos días en un posteo.

Alejandro Cipolla, abogado de Morena, había expresado públicamente hace unos días el drama que vivía la joven para volver a verse con su hijo.

"¡Es lamentable que More Rial esté padeciendo semejante salvajada por parte del progenitor de su hijo, el cual lo tiene retenido sin que ella pueda verlo! ¿La Justicia de Córdoba? ¿Siempre miramos para el otro lado?”, expresó el letrado.

Morena Rial denuncia al padre de su hijo

More Rial hizo una grave denuncia que involucra a Jorge: "Me hacen cosas"

Después de varios días, More Rial volvió a estar en el centro de la polémica en medio del reciente cruce entre el periodista Luis Ventura y su padre, Jorge Rial, donde el presidente de APTRA salió en defensa de ella.

Así las cosas, ahora Morena contó en un vivo en las redes sociales el puntual motivo por el que no puede hablar más de su padre y abuelo de su hijo.

En un video difundido por LAM desde Twitter, la hija de Jorge Rial se refirió a las advertencias que recibe de su parte: “No puedo hablar porque me callan. Después me chocan, me hacen cosas... Me calló la boca, pero... Así miren”, lanzó contundente More haciendo la señal de silencio con su mano.

"Fuera de lugar es si no fuese verdad. Todo lo que conté fue verdad y hay muchas cosas más que me callé para no ensuciar", agregó More, al tiempo que afirmó: "No, a mi no me paga nadie, no se hagan drama", les respondió a sus seguidores mediante un vivo de TikTok.