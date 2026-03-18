¡Polémica inesperada! La reacción de Sofi Martínez a los irónicos dichos de Mario Pergolini

El momento fue compartido en las redes de Vorterix bajo la frase: "La mejor nota que (SIC) de todos los tiempos".

La reacción de Sofi no tardó en llegar. Con humor, pero dejando entrever cierta incomodidad, comentó: "Pará, pará, pará. Full delirada me comí". Y añadió: "Tampoco entiendo el sentido de la nota, igual".

En otro mensaje, directamente arrobó a Pergolini y lanzó una réplica cargada de ironía: "Cuando quieras un móvil en vivo desde acá, con más detalles. Imperdible, dijo nunca nadie".

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Cuál fue el dato más cruel que contó Fernanda Iglesias sobre Sofi Martínez

En junio de 2025, Laurita Fernández anunció oficialmente el final de su relación con el productor Claudio “Peluca” Brusca, luego de semanas de rumores que hablaban de una crisis entre ambos.

Mientras en Puro Show (El Trece) se repasaban los pormenores de ese vínculo y cómo se dio la ruptura, Fernanda Iglesias sorprendió al aportar un dato picante que involucraba en el pasado a Sofi Martínez con el ex de la conductora.

"Fueron muy profesionales los dos mientras tuvieron que seguir trabajando juntos", señaló Pampito al analizar cómo se desenvolvieron Laurita y Peluca durante su noviazgo.

Por su parte, Nancy Duré agregó: "En ese momento ella (Laurita) lo bancó como productor. La relación se termina porque ella lo decide, él se queda muy mal al principio. Es más, en ese momento se la había relacionado a un azafato, cualquier cosa, se dijo de todo. Había quedado muy mal él".

Angie Balbiani también aportó su mirada sobre la dinámica laboral que compartían: "No siempre fue tan lindo, había momentos que la producción estaba bastante desesperada porque no se comunicaban entre ellos, entonces es muy difícil hacer un programa. No es que siempre fue ay que lindo, nos separamos con amor".

En ese contexto, Iglesias tomó la palabra y lanzó una definición tajante sobre el productor: "Él es un productor cuestionado chicos, es un chico que no tiene buenos modales".

Ante la sorpresa de los demás panelistas, amplió su versión y reveló un episodio desconocido: "Porque tuvo un problema con Sofi Martínez. No te estoy preguntando, lo estoy contando (le dijo a Pampito ante su sorpresa). Fue algo que fue público, fue novio de Sofi y ella estaba muy mal porque él la trataba mal".