Cómo sigue la relación entre Alex Caniggia y Melody Luz tras finalizar las grabaciones de El hotel de los famosos

Así, en las últimas horas la angelita Estefanía Berardi se dio a la tarea de responder algunas consultas de sus seguidores a través de sus historias de Instagram, donde no tuvo empacho alguno en develar que tras terminar la competencia el noviazgo continuó viento en popa.

Historia Berardi relación Alex Caniggia Melody Luz.jpg Según la angelita Estefanía Berardi, Alex Caniggia y Melody Luz siguen de novios.

"¿Qué sabés de Melody Luz" le consultó una usuaria a la periodista, que no se contuvo y spoileó"Les tiro una primicia por acá: Ya están todos afuera del hotel y Alex Caniggia con Melody siguen re de novios a full". En tanto, este martes durante su participación en Mañanísima (Ciudad Magazine) Berardi agregó que el hermano de Charlotte Caniggia ya presentó en la familia a la pelirroja como su novia, donde incluso hubo cena familiar y todo.

Melody Luz se rapó y Alex Caniggia la cuestionó en El hotel de los famosos: "Al pedo..."

El día del mea culpa de Martín Salwe y pedido de disculpas tras el fuerte cruce con el Chino Leunis, Melody Luz se cansó del pelo largo y le pidió ayuda a Locho Loccisano para que le rape la nuca dentro del reality El hotel de los famosos, El Trece.

El notero agarró la maquina y le cortó el pelo al ras a la bailarina. "Ahora me quiero rapar entera", dijo la bailarina contenta por el resultado de su corte de cabello.

melody rapada alex caniggia.jpg Melody Luz y Alex Caniggia en El hotel de los famosos (El Trece).

Sabrina Carballo además le aconsejó que se haga un tatuaje en la nuca que le quedaría muy bien. Ahí Imanol Rodríguez la "tatuó" en la zona recientemente rapada. Con un marcador, el actor le escribió la frase- a pedido de ella- "la emperatriz" por su noviazgo con el Emperador Alex Caniggia. "No le cobré un peso, a caballo regalado no se le miran los dientes", dijo Imanol.

Pero el cambio de look al emperador no le cayó para nada bien. "Al pedo te hiciste eso, malísimo, no quiero salir más con vos así", afirmó irónico Alex Caniggia al ver a su novia. Ante lo cual, la bailarina reaccionó con un gesto de fastidio por su reacción.