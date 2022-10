Premios Martín Fierro de Radio 2022: los variados looks de la noche

Aliverti Ventura Pasman.jpg

En tanto, por el lado de las mujeres hubo más variedad en los colores y modelos de los elegantes vestidos de fiesta. Desde la elegancia absoluta de Nequi Galotti y Teté Coustarot, pasando por el naranja jugado de Julieta Pink, la compañera de equipo de Sebastián Wainraich, que optó por un sensual vestido naranja engamado con los accesorios, o un estilo más tradicional como el de Elizabeth Vernaci, con palazzo, remera y saquito negro.

Claro que también hubo lugar para los looks más osados como el de La Barby, quien dijo presente en la ceremonia con zapatillas y jogging colorido. En tanto, una de las más románticas de la noche sin duda fue Mercedes Ninci quien asistió acompañada por su novio Miguel, donde ambos optaron por el tradicional negro que nunca desentona en estas ocasiones. Otro que también eligió el color negro a la hora de definir el look fue Roberto Pettinato, quien optó por llevar un colgante en lugar de corbata o moño.

Premios Martín Fierro de Radio 2022: emotivo homenaje a Oscar González Oro

Oscar El Negro González Oro fue reconocido por su trayectoria en la entrega de los Premios Martín Fierro de Radio 2022, que realizó APTRA con trasmisión de la señal de noticias IP. El conductor recibió dicha distinción de la mano de Luis Ventura, presidente de dicha entidad.

"Gracias. Uno nunca sabe qué va a decir en estos momentos. Yo voy a citar a Jorge Luis Borges, que decía: lo he soñado, entre paredes y puertas. Dios les permite a los hombres, soñar cosas que son ciertas'. Esto lo soñé. Obviamente lo soñé", manifestó el referente de la radiofonía, con la voz entrecortada.

González Oro destacó la presenciar de las máximas figuras del éter. "Es un placer compartir esta noche con El Negro Dolina, con Jorge Lanata, con Eduardo Feinmann. Muchas gracias por este homenaje. Gracias a APTRA. Y esto es para mis hijos, Agustín y Pablo, que seguramente están viendo esto por IP", siguió.

Por último, mencionó a los referente del medio que le abrieron sus puertas. "Daniel Hadad me subió al escenario más grande de la Argentina, durante 14 años, Radio 10. A la Red, Daniel y Agustín Vila, que me abrieron la puerta de la radio en un momento de crisis, también a la gente de Radio Rivadavia, y fundamentalmente, a Daniel Hadad, que me escuchó en Del Plata y me convocó para inaugurar Radio 10. Gracias por el afecto que he recibido esta noche", concluyó.