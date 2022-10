Premios Martín Fierro de Radio 2022 en vivo: todos los detalles de la ceremonia

Live Blog Post 21:22 - Comenzó la premiación a lo mejor del 2020

La segunda parte de la ceremonia estuvo conducido por Nara Ferragut y Juani Velcoff Andino, hijo de Marisa Andino,

Live Blog Post 21:14 - Chiche Gelblung ganó pero no estuvo presente por un tema de salud

Se entregó el Martín Fierro a mejor programa matutino diario segunda mañana y el ganador fue Chiche Gelblung por La súper mañana de Chiche (Radio Rivadavia). El conductor no estuvo presente por un problema de salud del que se está recuperando.

Live Blog Post 21:08 - Sergio Lapegüe, otro gran ausente

El mejor programa vespertino del año 2019 fue para Atardecer de un día agitado, conducido por Sergio Lapegüe por La 100.

Live Blog Post 21:05 - La emoción de Guido Kaczka al ganar como mejor conductor de 2019

“Es un placer muy grande estar acá, hace 10 años que empezamos el programa, lo comparto con el equipo, con mi familia, con mi mujer, con mis hijos. Me dejó conmovido el abrazo que me dio ‘el Negro’ González Oro. Este premio es sobre las relaciones que tuve con mucha gente, entonces me emociona”, señaló el conductor.

Live Blog Post 20:45 - El Club Del Moro, el mejor ciclo de interés general diario

Santiago del Moro no estuvo presente y fue Costa, quien recibió el premio en su nombre. “Defendemos la alegría como una trinchera”, señaló la panelista y humorista del exitoso ciclo.

Live Blog Post 20:43 - Otro premio para La Red: Walter Nelson, mejor relator deportivo de 2019

El relator ganó en su categoría por su trabajo, pero no estuvo presente en la ceremonia para celebrar su logro. El premio fue recibido por Santiago Cantenys.

Live Blog Post 20:26 - Eduardo de la Puente, otro de los ganadores

De la Puente se llevó el Martín Fierro en la categoría programa musical por Clásico de clásicos, de Rock & Pop, y le agradeció a Aptra por “reconocer a los programas de música”.

Live Blog Post 20:20 - Luis Albornoz se llevó el premio de labor en locución

El tercer premio de la noche fue para Luis Albornoz (Radio La Red, AM 910). “Muchas gracias, felicitaciones a Luis Ventura porque se jugó todo este año, todos lo sabemos por todo lo que hemos pasado”, señaló y pidió que se respete “la ley del locutor”.

Live Blog Post 20:15 - CNN Radio se lleva el primer premio de la noche

El Servicio Informativo CNN se llevó el premio Martín Fierro de Radio 2022 en dicha categoría y se agradeció a la producción y a los oyentes que los acompañaron en un momento tan difícil como fue la pandemia.

Live Blog Post 20:00 - Arranca la ceremonia con Teté Coustarot

Tras el paso de los nominados por la alfombra roja, se dio por iniciada la entrega de los Martín Fierro con una presentación en la que se podían escuchar frases emblemáticas de programas radiales. Luego, sorpresivamente la transmisión fue a una pausa.

Live Blog Post 19:49 - Jorge Lanata habló del cambio laboral por la pandemia

"En la pandemia trabajé desde mi casa y al día de hoy sigo haciendo radio desde mi casa. Ya mi casa te trasnformó en un estudio", dijo el periodista y conductor de Lanata Sin Filtro.

Live Blog Post 19:27 - La palabra de Mario Massaccesi, uno de los nominados

“No le pongo expectativa a los premios, disfruto. Si lo gano va a estar bien, si no lo gano también. Estar ternado es ganar, que te miren ya es un mimo”, dijo el periodista que podría llevarse un premio en el rubro periodístico vespertino/nocturno diario por su ciclo Massaccesi que nunca.

Mercedes Ninci

Live Blog Post 19:21- Llegan los primeros invitados

La periodista Mercedes Ninci fue una de las primeras en llegar y lo hizo junto a su novio el salteño Alberto Curi. "Ojalá que Radio Mitre se lleve el de Oro", dijo.

Live Blog Post 19:00 - Arranca la alfombra roja de los premios Martín Fierro de Radio 2022

La señal de noticias IP comenzó con la Alfombra Roja. Según señalaron los conductores, por eso lugar desfilarán nominados, miembros de Aptra y demás invitados, Tiene un largo de 25 metros.