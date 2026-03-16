El desconsolado llanto de Andrea del Boca en Gran Hermano tras una tensa discusión: "Volcán en erupción"

“¿Vos te pensás que si yo tuviera ego estaría acá? Vos no me conocés”, le contestó Andrea del Boca. Y Abraham respondió: “Estás nerviosa, vos tampoco me conocés”.

Después en el confesionario, Andrea se quebró por completo y defendió su postura en la trivia planteada al grupo: “Es un volcán en erupción que siento adentro. Lo que no me gusta es que utilicen una pregunta que vos pusiste ahí en esa caja y que yo contesté lo que yo creía, que me ataquen y que sea un ataque donde evidentemente les molesto mucho".

"Pero en realidad no los acusé de algo grave como para que me digan que no respeto. ¿Que no respeto porque no miro a los ojos? Yo no vine acá a acompetir contra vos, vine a competir conmigo misma", argumentó la actriz.

Y remarcó con firmeza: "Ellos hablan de mi ego y realmente si pensas cuántas personas que están en mi lugar artístico de tantos años vendrían acá? Cero, ni una. Estamos todos al mismo nivel y nos cuidamos entre todas porque sabemos que tenemos valores y tenemos educación y respeto por el otro".

"No cambiaría mi manera de ser porque yo voy de frente y la gente de afuera sabe que bien o mal yo voy de frente", concluyó Andrea del Boca envuelta en lágrimas, a lo que el Big intentó contenerla y le dijo al retirarse: "Te mando un beso gigante".

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La hija de Andrea del Boca bancó la decisión de su mamá de entrar a Gran Hermano

Anna Chiara del Boca habló en una nota con Intrusos (América Tv) y salió a defender a su madre Andrea del Boca sobre su decisión de ingresar a Gran Hermano Generación Dorada.

La joven de 25 años se refirió puntualmente a las críticas de las que su mamá viene siendo objeto sin posibilidad de defensa por entrar en la famosa casa.

"Me re divierte verla, se lo recontra merece. Me gusta verla disfrutar, verla relacionarse con otras personas, jugar... Me encanta", expresó Anna Chiara sonriente.

Y sovre las críticas a su madre, la joven disparó irónica: "Me gusta que dijiste que llueven las críticas, porque me llueven... Críticas hay desde que ella nació, desde que yo nací. Si la gente habla, ¡que hable! está bueno que hablen. Además hablar es gratis por ahora".

"Me acuerdo de Solita (Silveyra) que dice 'seguís haciendo polémica Del Boca', y es cierto... ¡que ladren!", agregó filosa mirando a cámara.

Y consultada por sobre los duros dichos de Moria Casán sobre el comentario que Andrea hizo de las vedettes dentro del reality, una vez más Anna fue tajante.

"Yo creo que Moria en realidad lo que comprobó es su punto. Si te fijás en el tape, mamá nunca habla mal de las vedettes, no baredó ni discriminó a nadie", expresó firme.