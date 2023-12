Según Ubfal, la periodista deportiva se enojó y confrontó a Martín Bossi, y aunque el actor pidió disculpas, no se sabe si ese fragmento se verá o no el sábado porque ambos habrían pedido que lo corten.

Pero en diálogo con PrimiciasYa, Sofi Martínez negó esa versión y dijo que es "totalmente falso, no pasó nada. La pasamos súper bien en el programa de Andy y me sorprende que se hable de un escándalo. Nada que ver, no fue asi. El programa salió re lindo y con Martín todo bien, solo eso tengo para decir".