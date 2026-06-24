El desgarrador mensaje del hermano de Gaspi tras la repatriación del cuerpo: "Te llevaste..."

Federico mostró en fotos varios momentos que compartió con su amado hermano y recibió los mensajes de afecto de sus fans en medio de la profunda tristeza.

El pasado fin de semana los seguidores de Gaspi se reunieron en el Obelisco porteño en gran número para homenajear a su ídolo y también participó la madre del youtuber.

“Mi hijo es mi pichón y me di cuenta de quién era a través de ustedes. Cuídense mucho, por favor. Son los que me ayudan a que me banque esta mierda. Aguante los jóvenes”, sostuvo Michelle, mamá de Gaspi, con profunda emoción al hablarle a los fans de su hijo.

El duro descargo de Juli Savioli tras las críticas por su despedida a Gaspi

Juli Savioli respondió con dureza a quienes cuestionaron su mensaje tras la muerte de Gaspi, su ex pareja, y defendió su dolor y pidió más empatía.

“Yo no entiendo cómo el dolor es juzgado, cómo opinan, cómo critican el dolor de una persona”, comenzó en un video que compartió en su espacio de TikTok.

La joven explicó que lo que se muestra en redes es apenas una mínima parte de la vida real: “La gente no se puede basar en entrevistas, menos en entrevistas humorísticas o no. Lo que uno muestra en las redes sociales, por favor, es el dos por ciento de la vida de uno”, observó.

En su descargo, reconoció que la relación con Gaspi fue intensa y compleja, pero evitó entrar en detalles: “Obviamente todo lo que es intenso tiene sus partes malas y sus partes buenas. Y nunca me voy a poner a hablar de lo bueno, porque si yo escupo algo bueno acá te lo transforman en mierda”.

“Para anticiparme al odio, porque sé que es lo que más hay, te pase lo que te pase, algo bueno, algo malo, yo voy a tener que seguir creando, pero es lo que a mí me mantiene conectado con ustedes”, continuó su descargo.

Y reflexionó profunda: “Abracen su vida, abracense, pregúntense cómo están, pregúntenle al resto cómo está, hablen, charlen, porque se está perdiendo todo lo humano. No se llenen tanto de chismes. Todo vida de otro, vida de otro. ¿Qué te estás dando? ¿Qué le estás dando al otro? Sean conscientes, practiquen la conciencia, entiendan que ayudando se ayudan ustedes. Acordate, no podés conocer a nadie a través de las redes sociales”.