Quién es el exparticipante de Gran Hermano que sorpresivamente anunció que será papá

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No es la primera vez que Reverdito transita la paternidad, dado que ya es padre de Juan Cruz y Felipe, de 28 y 9 años respectivamente. Su historia familiar tiene además una particularidad: su hijo mayor ya lo convirtió en abuelo de un nene de 7 años, un dato que también había llamado la atención durante su paso por el reality.

De hecho, fue dentro de la casa de Gran Hermano donde el ex jugador compartió aspectos íntimos de su vida, como la crianza en soledad de su hijo mayor tras separarse de su madre, una experiencia que marcó su historia personal.

Con este anuncio, Juan Reverdito suma entonces un nuevo capítulo a su vida familiar, encontrándolo hoy entre el rol de padre y abuelo. De esta manera, la noticia no pasó desapercibida en el mundo del espectáculo, donde su nombre volvió a resonar con fuerza tras este inesperado y emotivo anuncio.

TW LAM - Juan Reverdito será papá

Cuál fue el desesperado pedido de Juan Reverdito en medio de una de las galas de Gran Hermano

Fue allá por el mes de marzo de 2025, cuando en una de las galas de Gran Hermano (Telefe), se vivió un momento cargado de emoción cuando Santiago del Moro comunicó qué exjugadores quedaban fuera de la placa del Golden Ticket. En ese contexto, Juan Reverdito, quien había formado parte de la edición 2022, no pudo contener la angustia y protagonizó un descargo tan sincero como desgarrador.

Tras escuchar la decisión que lo dejaba sin chances de regresar a la casa más famosa del país, el exconcursante tomó la palabra visiblemente conmovido. "Te quiero agradecer a vos por la buena onda que siempre tuviste conmigo en los momentos más difíciles. Para mí, Gran Hermano fue algo único en mi vida. Todos los que me dicen para qué vine, que iba a sacar un 0 por ciento de votos para entrar, vine porque fui parte", expresó entre lágrimas, dirigiéndose directamente al conductor.

Lejos de quedarse ahí, Juan Reverdito continuó con su testimonio y dejó en claro qué fue lo más valioso que le dejó su paso por el reality. "Yo de acá me llevo lo más importante que me dio Gran Hermano que es mi novia", dijo con la voz quebrada, en un momento que conmovió tanto al estudio como a los televidentes. Frente a esa escena, Santiago del Moro se acercó, lo abrazó y le brindó unas palabras de contención: "Siempre estás invitado a venir acá".

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Pero el instante más delicado llegó después, cuando el ex “hermanito” decidió hacer un pedido público en medio de su difícil situación personal. Con lágrimas en los ojos, se dirigió a la audiencia con un mensaje directo: "Quiero decir algo que para mí es re importante. Le pido a toda la gente que está del otro lado que si necesitan... tengo carnet profesional, estoy buscando trabajo. Estamos en una situación bastante complicada laboral. El que tenga un laburo para ofrecerme de lo que sea, estoy dispuesto, porque estamos mal económicamente".

Antes de cerrar, Juan Reverdito volvió a destacar el apoyo que recibió del conductor a lo largo del tiempo. "Cien por ciento agradecido. Fuiste el único que me contestaba los WhatsApp dándome ánimo. Te lo digo de corazón", concluyó, todavía atravesado por la emoción.