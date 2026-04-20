La dolorosa despedida de Soledad Silveyra a Luis Brandoni: "El último de los grandes"

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Antes durante la internación de Brandoni, Silveyra había manifestado un mensaje en redes para pedir por su recuperación: "Estoy con vos", compartió con un video juntos en el teatro y un corazón.

Justamente el 18 de abril el reconocido artista había cumplido 86 años y Solita remarcó en otro posteo con profunda admiración: "Estoy con vos, acompañándote. Maestro, sos el mejor compañero que tuve. Gracias por cuidarme, enseñarme y por ser como sos. Te adoro".

Silveyra y Brandoni protagonizaban juntos la comedia dirigida por Héctor Díaz que se presentaba de miércoles a domingo en la sala del Multitabaris y era la primera vez que compartían escenario juntos en teatro.

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De qué murió el actor Luis Brandoni

Luis Brandoni falleció durante la madrugada del lunes 20 de abril a los 86 años mientras permanecía internado en el Sanatorio Güemes, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo.

El reconocido artista había sido ingresado al centro médico el sábado 11 de abril luego de sufrir una fuerte caída en su domicilio que le provocó un hematoma subduralcomo consecuencia de un golpe en la cabeza.

A partir de ese episodio, su estado de salud comenzó a deteriorarse de manera progresiva. La caída le provocó un hematoma de consideración que obligó a su inmediata hospitalización.

Con el paso de los días, el cuadro se fue complejizando, lo que encendió las alarmas en su entorno más cercano. Frente a este escenario y teniendo en cuenta su edad, los médicos resolvieron trasladarlo a la unidad de terapia intensiva, donde permaneció bajo monitoreo constante.

A pesar de los esfuerzos, la evolución de Luis Brandoni no fue la esperada y su cuadro terminó agravándose de forma irreversible, lo que derivó en su fallecimiento.