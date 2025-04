Quiénes quedaron nominados en Gran Hermano 2024

gran hermano 2.jpg

Los participantes, en el confesionario

Sandra Priore hizo la espontánea y nominó a Eugenia Ruiz (3) y a Luz Tito (2).

Gabriela Gianatassio fue por Martina Pereyra (2) y Luz (1).

Chiara Mancuso votó a Martina (2) y a Lucía Patrone (1).

Katia 'La Tana' Fenocchio le dio dos votos a Gabriela y uno a Juan Pablo De Vigili.

Luz nominó a Selva Pérez (2) y a Gabriela (1).

Ulises Apóstolo votó a Luz (2) y a La Tana (1).

Catalina Gorostidi nominó a Martina (2) y a Luz (1).

Tato Algorta fue por Catalina (2) y Eugenia (1). (Votos anulados).

Selva Pérez votó a Gabriela (2) y a Juan Pablo (1).

Juan Pablo le dio dos votos a Gabriela y uno a Selva.

Martina nominó a Catalina (2) y a Selva (1).

Eugenia votó a Sandra (2) y a Gabriela (1).

Lourdes Ciccarone le dio dos votos a Gabriela y uno a Lucía.

Lucía fue por Selva (2) y a Catalina (1).

Por lo tanto, quedaron nominados Ulises, Gabriela, Luz, Selva y Martina y ellos deberán enfrentarse el próximo lunes en una placa negativa.

GH NOMINADOS.jpg

La Tana recibió el peor comunicado por parte de Gran Hermano y tomó una decisión que lo cambió todo

Este miércoles, en Gran Hermano 2024 (Telefe), Katia 'La Tana' Fenocchio recibió un duro comunicado por parte del 'Big' y su estadia en el juego corrió peligro.

La advertencia del ojo que todo lo ve surgió luego de que la jugadora se quejara en reiteradas veces que se quería ir de la competencia debido a la falta de descanso.

"En los últimos días vengo observando una situación que de verdad me preocupa mucho. Alguien de ustedes suele manifestar constantemente sus ganas de abandonar la casa. Desde ya, quiero expresarles que no me gustaría que eso sucediera. Me refiero a Katia, a quien voy a dirigirme en este momento", comenzó diciendo el dueño de la casa.

Y siguió: "Entiendo que tus problemas tienen que ver con la dificultad para conciliar el sueño, situación que se agrava por las diversas actividades que propongo, lo que motiva que tenga que deba despertarlos temprano. Lo has hablado conmigo varias veces y yo te he aconsejado que todo el grupo debiera debatir cómo optimizar estas horas de descanso. Hoy noté que pudiste dormir mejor, eso me hace feliz".

"Yo quiero verte contenta, feliz, con ese anhelo de seguir sin tantas quejas, llenas de ánimo y de energía, para enfrentar los diversos desafíos y también disfrutar esta experiencia. Sin embargo, no puedo en contra de su voluntad, por lo que me veo en la obligación, Katia, de ofrecerte la puerta giratoria en este instante", le anunció.

"No, pero no está dando opción", murmuró La Tana entre sus compañeros. "Sí", le dijeron los participantes. "Vos deberás elegir si te querés quedar o querés salir", le comunicó el Big.

"No, me quedo a seguir peleándola, Big", sostuvo La Tana. "Voy a tratar de mejorar lo del sueño y ponerle más ganas. El día que me vaya, me quiero ir por la puerta grande", agregó la motoquera.