Selva quebró en llanto en Gran Hermano 2024 y sorprendió a todos con un anuncio

"Estoy pasando días un tanto complicados. No estoy acostumbrada a vivir en un nido de serpientes", expresó, en referencia a las internas en la casa de Gran Hermano.

"Yo sé que no soy una persona fácil. Por momentos, yo también soy una serpiente", agregó.

Selva enfatizó que quiere continuar en la competencia. "Estoy sufriendo. No encuentro contención en nadie, pero, pese a todo, mis ganas de continuar siguen intactas. Mi agradecimiento es con la producción, con quienes me eligieron", cerró.

Gran Hermano 2024: Selva sufrió un fuerte accidente y la reacción de la casa generó polémica

En medio del ensayo de la prueba semanal de Gran Hermano 2024(Telefe), la participante Selva Pérez tuvo un fuerte accidente y la actitud de sus compañeros generó polémica.

Todo sucedió cuando los participantes del reality se encontraban practicando la coreografía de la semana. La uruguaya hizo un mal movimiento, se trastabilló y cayó al suelo.

Acto seguido, sus compañeras Sandra Priore, Eugenia Ruiz y Katia 'La Tana' Fenocchio se acercaron a asistirla. Sin embargo, el resto siguió como si nada y la ignoró por completo.

El video no tardó en viralizarse y los seguidores del programa reaccionaron y fulminaron a varios: "Jajaj, a Chiara le importaba solo la coreo y como se iba a ver: 'Tratá de que eso no pase el día'"; "Lulu tampoco ayudó, jajaja"; "Qué compañeros todos, che..."; "Luz es siniestra" y “Luz hizo bien en no ayudarla porque la trató muy mal”, fueron algunos de los comentarios.