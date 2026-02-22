El profundo mensaje de Maxi López al despedirse de Argentina: "Pasión, lucha y amor"

Maxi López compartió un emotivo mensaje en las redes sociales al despedirse momentáneamente de la Argentina y regresar a Suiza para reencontrarse con su pareja Daniela Christiansson y sus hijos Elle y el bebé Lando.
Luego de la fiesta de todos los integrantes de MasterChef Celebrity (Telefe) y culminar con las grabaciones del programa, el ex futbolista subió una imagen esperando el avión y aprovechó ese momento de soledad y tranquilidad para abrir su corazón y hablar de sus sentimientos hacia la Argentina.
“En estos últimos meses me han regalado algo que no se compra, que no se entrena y que no se aprende: cariño verdadero. Quiero decirles gracias. Gracias de corazón”, comenzó el ex de Wanda Nara.
Y agradeció las muetras de cariño de la gente en este tiempo: “Gracias por cada palabra de aliento, por cada abrazo, por cada mensaje, por cada gesto de respeto y de afecto. En momentos donde uno a veces se siente vulnerable, ustedes me hicieron sentir fuerte. Me hicieron sentir acompañado. Me hicieron sentir en casa”.
“Argentina no es solo un país... es una forma de sentir. Es pasión, es lucha, es familia, es amor incondicional. Y eso lo viví en la piel con cada muestra de apoyo que recibí. Ustedes me recordaron quién soy y de dónde vengo”, destacó.
Maxi López siguió remarcando la unión entre todos los argentinos cuando más se necesita: “Me emociona saber que todavía existe ese corazón enorme que late por los suyos, que no se olvida de los que ama, que no suelta la mano cuando alguien lo necesita. Eso es lo que más orgullo me da de ser argentino”, subrayó.
“No tengo más que palabras de gratitud. Me llevo este amor conmigo para siempre. Y sepan algo: todo lo que me dieron, lo guardo en el alma. Gracias por no soltarme. Gracias por creer. Gracias por querer”, concluyó a flor de piel.
Cabe recordar que Maxi López se irá un tiempo del país y luego regresará para instalarse junto a su familia en Nordelta en medio de un año con muchos proyectos laborales tras lo que fue su gran 2025 en los medios y también estar así más cerca de sus tres hijos varones que tiene con Wanda Nara.
Maxi López tiene decidido instalarse en la Argentina junto a su familia en breve y por eso se movió con rapidez definiendo dónde vivirá, conociéndose impactantes detalles.
Según revelaron en SQP (América Tv), el ex futbolista alquiló una impactante propiedad en Nordelta que le pertenece al padre de la modelo Ivana Figueiras.
La idea del ex de Wanda Nara sería instalarse de manera definitiva en el país junto a su esposa, Daniela Christiansson, y sus dos hijos, Elle y Lando, apostando a una nueva etapa familiar.
“El famoso que se muda a una casa en Nordelta y que acaba de alquilar es Maxi López”, comenzó diciendo la conductora Yanina Latorre en el programa.
Tras escucharla, Ximena Capristo sumó más información: “El alquiler está entre 18 mil y 20 mil dólares por mes ”, atinó a decir, ante la sorpresa de sus compañeros. Y la panelista cerró divertida: “Es una cachetada al pobre”.