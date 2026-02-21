Rating: Beto Casella cerró su primera semana liderando con BTV en América

Claro que si bien el reconocido periodista es la cabeza de la nueva apuesta del canal de Palermo, lo cierto es que está secundado por un variopinto panel rotativo, que hace que el formato justamente tenga un abanico de voces para todos los gustos y opiniones al momento de repasar la actualidad.

Desde Alejandra Maglietti, Any Ventura, Mariano Fleks, Aníbal Pachano, Walter Queijeiro, Franco Casella, Enzo Aguilar, Agustín Guardis, Mariela Fernández hasta Leo Raff y Pachu Peña, son las figuras que completan el staff del ciclo que llegó para quedarse en las noches de América.

Beto Casella BTV

Cuál fue el conmovedor discurso de Beto Casella con el que cerró la primera emisión de BTV

El desembarco de Beto Casella en la pantalla de América TV con BTV finalmente se concretó y el estreno no pasó desapercibido. Desde el arranque del programa, el conductor fue ovacionado en el estudio y el clima se volvió festivo, con aplausos prolongados y sonrisas cómplices de quienes lo acompañan en esta nueva etapa profesional.

La escenografía, pensada especialmente para el debut, aportó un marco impactante: iluminación potente, música bien arriba y una puesta en escena que dejó en claro que se trataba de un lanzamiento fuerte. A medida que avanzaba el envío, se presentó al panel completo, que se mostró relajado, divertido y con ganas de marcar presencia en esta flamante apuesta. Entre chicanas al aire, palabras de agradecimiento y comentarios cargados de expectativa, el conductor dejó en evidencia cuál será la impronta del ciclo: actualidad con humor y el estilo inconfundible que lo caracteriza.

En su primera intervención formal frente a la audiencia, Beto Casella no escatimó elogios hacia su equipo y remarcó el espíritu que los une. “Es un panel de lujo: conocidos, veteranos en algunos casos, pero talentosísimos. Nos mudamos todos, como verán. Somos como una familia italiana”, expresó con una sonrisa que sintetizó el entusiasmo del momento.

Sin dar mayores detalles, también hizo alusión a ciertas dificultades previas al estreno: “He llegado vivo después de algunas cositas que han pasado”, deslizó, dejando abierta la incógnita. Acto seguido, puso el foco en el respaldo técnico del canal: “La escenografía, una locura. Un equipazo con mucho talento”, destacó, subrayando el trabajo detrás de cámara.

Pero el cierre fue, sin dudas, el instante más emotivo de la noche. Con tono cercano y reflexivo, el conductor se dirigió directamente a quienes estaban del otro lado de la pantalla: “Te agradecemos por hacer una pausita con nosotros, por quedarte un ratito, por no cambiar de canal cuando hay tanta competencia. Ojalá mañana no tengas que correr tanto; que el despertador suene y no te dé bronca; que encuentres las llaves a la primera; que los semáforos te agarren en verde”.

Y continuó con un mensaje cargado de buenos deseos: “Ojalá que alguien te mire lindo, que te pregunte cómo estás, que te escuche la respuesta; que lo que te preocupa hoy, mañana pese un poquito menos. Si estás esperando algo, ojalá llegue; si estás soltando algo, ojalá duela poquito; y si estás empezando algo nuevo, ojalá no te frene el miedo. Gracias por estar ahí de corazón en este primer programa. Nos vemos mañana, dormí bien y disfrutá la vida. Que Dios los bendiga”.

Tras bajar el telón de la primera emisión, Beto Casella no se fue del canal: cruzó de estudio y se sumó a Polémica en el Bar, también por América TV, donde compartió un intercambio relajado con los integrantes del emblemático programa. El momento quedó inmortalizado en una imagen que retrató la celebración de este nuevo comienzo en la pantalla chica.