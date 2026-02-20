La China Suárez e Icardi ya tendrían todo decidido: la ciudad donde planean vivir tras el retiro del futbolista

La elección de esa ciudad no sería un detalle menor. El traslado a Europa podría generar tensiones con Benjamín Vicuña y Nicolás Cabré, padres de los hijos de la actriz, ante la posibilidad de que los chicos vivan a distancia.

Así, mientras Mauro sigue sumando minutos en la Champions y la China disfruta de su vida en Turquía, el futuro de ambos ya se proyecta en Italia. Y todo indica que Milán será el escenario elegido para escribir el próximo capítulo de su historia juntos.

Cómo le arruinó Wanda Nara el cumpleaños a Mauro Icardi

El jueves 19 de febrero Mauro Icardi celebró sus 33 años y, al día siguiente, fue el turno de Benedicto, el hijo que Wanda Nara tuvo con Maxi López. Para agasajar al adolescente, la conductora de MasterChef Celebrity organizó un asado familiar que coincidió con la fecha del cumpleaños del delantero del Galatasaray, un detalle que no pasó inadvertido.

En la reunión estuvieron presentes Maxi López, el abuelo Andrés Nara, Guido Icardi -hermano de Mauro-, Martín Migueles y otros allegados. El encuentro reunió a figuras muy cercanas a Wanda en un clima de festejo, pero también de exposición pública, ya que la empresaria compartió varios momentos en sus redes sociales.

Uno de los videos que publicó fue el que más comentarios generó. Allí se observa a una de las hijas que Wanda tiene con Mauro en brazos de Martín Migueles. Ese gesto fue interpretado como incómodo para el futbolista, que ya había manifestado su postura en situaciones similares.

De hecho, el año pasado, tras un viaje en el que Wanda compatió fotos de una de sus hijas muy cerca de su pareja, Icardi reaccionó con firmeza: emitió un comunicado y presentó un pedido ante la Justicia para que se restrinja cualquier contacto físico de sus hijas con terceros.

La coincidencia de fechas y la presencia de personas vinculadas tanto a Wanda como a Mauro volvieron a poner en evidencia la compleja dinámica familiar que los rodea. Pero lo que más ruido generó fue la interpretación de que Wanda eligió ese momento para enviar un mensaje directo a su ex. Al mostrar a sus hijas en brazos de Migueles, justo en el cumpleaños de Icardi, muchos entendieron que la conductora buscó pincharlo o incluso arruinarle la celebración.

En definitiva, la fiesta de Benedicto no solo fue un encuentro familiar, sino también un escenario donde Wanda volvió a marcar territorio. Y quedó claro que, cuando se trata de Mauro, siempre hay un gesto que reaviva la tensión y mantiene viva la polémica.