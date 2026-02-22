El significativo mensaje de Griselda Siciliani en medio de la internación de Luciano Castro

Y agrega en otro pasaje: “Lo que tenga que ser, que sea, y lo que no, por algo será. No creo en la eternidad de las peleas ni en las recetas de la felicidad“.

Muchos en redes tomaron ese posteo con esa canción en particular como un reflejo del momento que vive la actriz tras su reciente y escandalosa separación de Luciano Castro.

El terminante mensaje de Griselda Siciliani en medio de la internación de Luciano Castro

Cómo reaccionó Griselda Siciliani ante la internación de Luciano Castro

A través de sus Instagram Stories, Griselda Siciliani difundió un collage de imágenes donde se la ve en dos de sus personajes más recientes en ficción.

Por un lado, aparece como Vicky en la serie Envidiosa, con el cabello oscuro y una sonrisa amplia. Por el otro, caracterizada como Zulema Yoma en la producción Menem, con peluca rubia y gesto adusto, marcando el contraste entre ambos papeles.

Griselda Siciliani eligió así compartir contenidos ligados a sus logros profesionales y abstraerse un poco del ruido mediático que generaron los audios de Luciano Castro con otra mujer estando en España.

En sus redes sociales, la actriz se mostró enfocada en celebrar las nominaciones a los Premios Cóndor de Plata, cuya ceremonia está prevista para abril de 2026, con publicaciones que pusieron el acento en el esfuerzo, la dedicación y el amor por su trabajo.

Este posteo se dio luego de que se conociera de la internación por decisión propia del actor en un centro terapéutico en busca de su bienestar emocional.